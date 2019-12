Chazz Princeton di Yu-Gi-Oh! GX è il protagonista di questa splendida figure

Tra le tante opere che hanno in qualche modo segnato il futuro dell'industria nipponica, figura anche l'indimenticabile Yu-Gi-Oh!, serie animata di grandissimo successo che ha successivamente dato il via a un vero e proprio media franchise tutt'ora nel pieno del suo svolgimento e con milioni di fan "all'attivo".

Tra numerose serie anime, manga, videogiochi e gadget - il tutto senza dimenticare ovviamente il gioco di carte collezionabili stesso -, il franchise non potrebbe essere più vivo di così e sono tante le società che continuano a portare alla luce nuovi prodotti con cui capitalizzare sull'opera, senza contare le peculiari idee pensate dal pubblico stesso, basti pensare a come Yu-Gi-Oh abbia invaso un campo da hockey. Ebbene, tramite Twitter, l'utente AmiAmiEnglish ha rivelato il prototipo di una nuova figure a tema Yu-Gi-Oh! GX e dedicata a Chazz Princeton.

Come visionabile a fondo news, la figure è ancora un prototipo e non è quindi stata ancora colorata, ma al contempo appare già molto dettagliata e ricca di particolari, con il nostro duellante messo nella giusta posizione per dare il via al prossimo scontro a suon di carte. Per il momento non sono state svelate informazioni su uscita o prezzo, ma secondo quanto rivelato, novità a riguardo giungeranno nel corso di queste prossime settimane.

Ricordiamo infine a tutti i nostri lettori che nel corso di questi ultimi mesi, l'ultima serie animata di Yu-Gi-Oh ha visto la sua conclusione.