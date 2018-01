Che accadrebbe se Levy e Gajeel di Fairy Tail trascorressero le vacanze assieme?

Dopo aver deliziato i propri fan con delle buffe (e un po’ piccanti) scenette dedicate a Juvia ed i loro innamorati,dici propone stavolta un set di sketch con protagonisti

Visionabili in calce all’articolo, i nuovi disegni del sensei ritraggono i due maghi in una situazione un po’ compromettente: sotto lo sguardo serio e un po’ minaccioso di Gajeel, Levy sembra aver unito due futon ed essere pronta a trascorrere la notte nella stessa stanza del Dragon Slayer. Guardando negli occhi la compagna, il mago cresciuto dal drago Metalicana non può però fare a meno di immaginare la reazione che avrà Erza Scarlet quando scoprirà della notte passata con Levy, pertanto sembra disperarsi e temere le terribili torture che probabilmente dovrà sopportare...



Quasi per consolare il ragazzo e condividerne il fato, Levy si lega dunque i polsi con un laccio, ma quello che accade successivamente non è molto chiaro. Anziché riposare approfittando della breve vacanza presso le sorgenti termali, Gajeel utilizza una sorta di corda per legare inizialmente la fanciulla e crearle in un secondo momento una banda molto simile a quella che porta di solito per tenere in ordine i propri capelli. Questa mini avventura, infine, si conclude col reciproco sorriso dei due innamorati, sorvegliati in vicinanza dal gatto Pantherlily.

Conoscendo il duo e le dinamiche del manga Fairy Tail, vi aspettavate forse che le cose finissero diversamente? Non questa volta!