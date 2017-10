Che aspetto avrebbe il guerriero nato dalla fusione fra Goku, Naruto e Luffy?

Nel corso degli anni, abbiamo assistito a svariati crossover fra serie popolari come, i quali ci hanno mostrato interagire i rispettivi personaggi principali, ma vi siete mai chiesti come sarebbe un’eventuale fusione fra

Di certo sarebbe un personaggio incredibilmente potente. Non per nulla, Goku è il leggendario eroe di Dragon Ball, e negli ultimi anni il suo potere di Super Saiyan si è avvicinato molto a quello degli Dei della Distruzione (e, come sappiamo, sta per crescere ancora). Monkey D. Luffy, grazie al frutto del diavolo mangiato da bambino, possiede un corpo di gomma che può allungare a proprio piacimento, e che difatti lo rende uno dei più pericolosi pirati “principianti” di tutto ONE PIECE. Abbiamo già detto di come il suo corpo sia, per giunta, immune a qualsiasi attacco elettrico? Naruto, infine, è la Forza Portante della Volpe a Nove Code e cela dentro di sé anche una parte del chakra di tutte le altre bestie, cosa che difatti lo rende uno dei più potenti ninja mai esistiti in tutto il franchise.

Adesso chiudete gli occhi e provate a fondere voi stessi questo straordinario trio di eroi.

Un’immagine diffusa in rete ci mostra l’ipotetico “Garuffy” sfoggiare un’aura simile a quella del Super Saiyan God di Goku, potenziata però dalla Modalità Eremitica che Naruto ha utilizzato durante la Quarta Guerra Mondiale Ninja. Dotato dei caratteristici baffi di Kurama, il guerriero indossa il tipico coprifronte del Villaggio della Foglia, una tuta da combattimento che ricorda il doji indossato da Goku nel lungometraggio “La Resurrezione di F”, e l’iconico cappello di paglia legato attorno al collo.

Probabilmente gli autori dei rispettivi manga non ci mostreranno mai come sarebbe l’eventuale fusione a tre dei suddetti eroi, ma potete descriverci attraverso i commenti le fattezze che, secondo voi, avrebbe un guerriero nato da questa incredibile tripletta.