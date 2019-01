Che Campioni Holly e Benji, Mark Lenders contro Julian Ross nelle repliche su Italia 2

Terminata la combattuta finale fra la New Team e la Muppet, le repliche di Che Campioni Holly e Benji proposte ogni weekend dalla rete televisiva Mediaset Italia 2 compiono un breve salto temporale per mostrarci ancora una volta il torneo di calcio ambientato negli anni della scuola media.

Il prossimo weekend, infatti, la suddetta rete televisiva trasmetterà le prime dodici puntate della seconda serie di Che Campioni Holly e Benji, permettendo ai propri telespettatori di rivedere indimenticabili partite come quella giocata dalla New Team e dalla Otomo, per non parlare della sfida fra Mambo e Toho. Tutti i dettagli nelle sinossi ufficiali proposte di seguito!

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #56 – Grandi partenze



Data: sabato 12 gennaio 2019, ore 18:50 - 19:15

sabato 12 gennaio 2019, ore 18:50 - 19:15 Trama: "Terminato il Campionato Nazionale, Tom e' costretto a cambiare nuovamente citta' a causa del lavoro del padre."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #57 – Cominciano gli allenamenti



Data: sabato 12 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:45

sabato 12 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:45 Trama: "I ragazzi si allenano per partecipare alla fase eliminatoria e devono affrontare la Otomo, una squadra potente in cui gioca il famoso Patrick Everett."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #58 – Il tiro del falco



Data: sabato 12 gennaio 2019, ore 19:45 - 20:14

sabato 12 gennaio 2019, ore 19:45 - 20:14 Trama: "I ragazzi della New Team, provocati in modo durissimo dalla Otomo, si sottopongono a pesanti allenamenti."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #59 – Holly cambia ruolo



Data: sabato 12 gennaio 2019, ore 20:14 - 20:40

sabato 12 gennaio 2019, ore 20:14 - 20:40 Trama: "La New Team batte la Iron per sei a zero conquistando cosi' la possibilita' di entrare in finale e combattere contro la Otomo."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #60 – Holly contro Patrick



Data: sabato 12 gennaio 2019, ore 20:40 - 21:05

sabato 12 gennaio 2019, ore 20:40 - 21:05 Trama: "La New Team e la Otomo si affrontano. Alla fine del primo tempo, Holly segna uno splendido goal portando la squadra in vantaggio."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #61 – Un duro confronto



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 17:55 - 18:20

domenica 13 gennaio 2019, ore 17:55 - 18:20 Trama: "E' in corso il secondo tempo della partita tra la New Team e la Otomo. Il risultato vede sempre in vantaggio la New Team per uno a zero. Patrick Everett tenta la rimonta, ma...."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #62 – Una vittoria alla grande



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 18:20 - 18:50

domenica 13 gennaio 2019, ore 18:20 - 18:50 Trama: "E' sempre in corso la partita tra la New Team e la Otomo. La Otomo pareggia con un goal di Everett, ma nel finale la New Team segna altre due volte e vince tre a uno."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #63 – Julian torna in campo



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 18:50 - 19:15

domenica 13 gennaio 2019, ore 18:50 - 19:15 Trama: "Terminata la partita tra la New Team e la Otomo, si svolgono le altre finali delle eliminatorie. La sfida piu' importante e' quella tra la Mambo, dove, dopo una lunga assenza, torna a giocare Julian..."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #64 – La rivincita



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:45

domenica 13 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:45 Trama: "Prosegue la partita tra la Mambo e la Toho. Grazie a Julian Ross, la Mambo e' in vantaggio. Nel frattempo la New Team seguita ad allenarsi per il Campionato Nazionale."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #65 – La decisione di Tom



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 19:45 - 20:15

domenica 13 gennaio 2019, ore 19:45 - 20:15 Trama: "Tom Backer va a trovare Benji in Germania e gli racconta tutto cio' che gli e' accaduto negli ultimi anni."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #66 – Il malore di Julian



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 20:15 - 20:40

domenica 13 gennaio 2019, ore 20:15 - 20:40 Trama: "Prosegue la partita tra la Toho e la Mambo. Il punteggio e' fermo sul tre ad uno in favore della Toho. Julian cerca di trascinare la Mambo verso il pareggio, ma non ce la fa. Inoltre accusa dei malori..."

Che Campioni Holly & Benji – Episodio #67 – Mark ha perso la grinta



Data: domenica 13 gennaio 2019, ore 20:40 - 21:05

domenica 13 gennaio 2019, ore 20:40 - 21:05 Trama: "Nella partita tra la Toho e la Mambo, Julian segna di nuovo e porta il risultato sul tre a due in favore della Toho. Poco prima del fischio finale, Julian ha un malore ed e' costretto ad uscire dal campo..."

E voi, state approfittando delle repliche di Che Campioni Holly e Benji per rivedere le partite giocate da campioni del calibro di Oliver Hutton, Mark Lenders e Julian Ross?