Che Campioni Holly e Benji, nelle prossime repliche si disputeranno le semifinali

Attraverso il proprio sito ufficiale, la rete Mediaset Italia 2 rivela che durante il primo weekend di febbraio verrano trasmessi soltanto 10 episodi in replica del leggendario anime noto nel nostro paese come “Che Campioni Holly e Benji”. Tre puntate andranno in onda il prossimo sabato, mentre le rimanenti sette verranno trasmesse di domenica.

Di seguito trovate titoli, trame e orari di messa in onda dei prossimi episodi di Che Campioni Holly e Benji, che potrete seguire come ogni fine settimana sul canale 120 del digitale terrestre.

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #89 – Una lettera dell'Europa



Data: sabato 2 febbraio 2019, ore 19:45 - 20:10

sabato 2 febbraio 2019, ore 19:45 - 20:10 Trama: "Holly riceve una lettera dal suo amico Tom Baker che gli parla del suo nuovo incarico di allenatore di una squadra di volenterosi, ma inesperti giocatori italiani."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #90 – Chi andra' in Europa?



Data: sabato 2 febbraio 2019, ore 20:10 - 20:40

sabato 2 febbraio 2019, ore 20:10 - 20:40 Trama: "La partita tra la Toho e la Muppett termina con la vittoria della Toho che quindi passa il turno e si classifica per la finale."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #91 – Una nuova tecnica



Data: sabato 2 febbraio 2019, ore 20:40 - 21:05

sabato 2 febbraio 2019, ore 20:40 - 21:05 Trama: "Ha inizio l'incontro tra la New Team e la Flynet. Nessuna delle due squadre riesce a segnare. Holly si batte nonostante il dolore alla spalla e alla gamba."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #92 – L'attacco a valanga



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 17:50 - 18:20

domenica 3 febbraio 2019, ore 17:50 - 18:20 Trama: "Continua la partita tra la Flynet e la New Team. La Flynet passa in vantaggio attuando la tecnica dell'attacco a valanga."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #93 – La strada della vittoria



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 18:20 - 18:50

domenica 3 febbraio 2019, ore 18:20 - 18:50 Trama: "Continua la partita tra la New Team e la Flynet. Holly, salvato da una pericolosa caduta da Calagan, riesce a pareggiare."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #94 – Senza tregua



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 18:50 - 19:15

domenica 3 febbraio 2019, ore 18:50 - 19:15 Trama: "Continua lo scontro tra la New Team e la Flynet. La squadra di Holly e' in vantaggio per due reti a uno. Improvvisamente Holly accusa dei forti dolori alla gamba."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #95 – Volata verso la finale



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 19:15 - 19:45

domenica 3 febbraio 2019, ore 19:15 - 19:45 Trama: "Sta per terminare la partita tra la Flynet e la New Team. Holly, nonostante le pessime condizioni fisiche, sferra il tiro che decretera' la vittoria finale."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #96 – Addio, Flynet



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 19:45 - 20:15

domenica 3 febbraio 2019, ore 19:45 - 20:15 Trama: "La Flynet perde la semifinale contro la New Team. Jenny, in partenza per l'America, soffre all'idea di lasciare Philip."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #97 – La sfida di Mark



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 20:15 - 20:40

domenica 3 febbraio 2019, ore 20:15 - 20:40 Trama: "Mark Lenders cerca di convincere il suo allenatore a farlo rientrare in squadra, almeno per la finale."

Che Campioni Holly e Benji – Episodio #98 – Ricordi



Data: domenica 3 febbraio 2019, ore 20:40 - 21:05

domenica 3 febbraio 2019, ore 20:40 - 21:05 Trama: "Mark Landers invita Holly, ricoverato in ospedale a causa del forte dolore che accusa alla gamba, a ristabilirsi per la finale del giorno dopo."

E voi, siete pronti a rivedere le entusiasmanti partite che le squadre Toho, Muppet, New Team e Flynet disputeranno nelle prossime puntate di Che Campioni Holly e Benji?