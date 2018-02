Che fine ha fatto Akamaru in Boruto: Naruto Next Generations?

La maggior parte degli anime addicted sa chi è, ma solo gli osservatori più attenti capiscono che l'eroe dai capelli biondi non è quello a cui guardare. No, come ogni "bravo ragazzo", èa rubare la scena. Dopotutto, chi non ama i cani mortalmente adorabili? Ma che fine ha fatto in Boruto

Il partner di Kiba potrebbe mordervi e allo stesso tempo leccarvi, e i fan hanno imparato ad amare Akamaru proprio per la sua dualità. Quindi, potete capire perché l'ultimo episodio di Boruto ha visto i fan farsi prendere dal panico. Questa settimana, l'anime ha debuttato con il suo ultimo episodio, e l'uscita ha riportato Kiba in gioco. Il ninja è stato visto lavorare al fianco di Mirai e Hanabi con le forze di polizia del Villaggio della Foglia per rintracciare una banda, ma c'era qualcuno che mancava. Akamaru non si trovava da nessuna parte, e alcuni fan erano rimasti devastati pensando che il cane ninja fosse morto.

Tuttavia, non è stato questo il caso. L'anime di Boruto non ha ucciso Akamaru, ma quest'ultimo non giocherà un ruolo importante nelle missioni di Kiba. Il cane potrebbe essere stato un cucciolo quando è stato presentato, ma sono passati anni da allora. Akamaru aveva circa quattro anni durante l'originale anime di Naruto, e ha compiuto otto anni alla fine del suo sequel. Quindi, Boruto incontra Akamaru quando ne ha almeno dieci, se non di più. Chiaramente, Akamaru si è guadagnato il suo pensionamento.

Il manga rende il destino di Akamaru più chiaro rispetto all'anime. A un certo punto, la serie cartacea mostra Kiba incontrarsi con Tamaki per una chiacchierata. L'aspirante coppia parla mentre un Akamaru molto più anziano si distende dietro di loro, circondato da alcuni gatti e dal suo cucciolo. Il cane del clan Inuzuka, un tempo temuto, potrebbe essere vecchio, ma è ancora in agguato per indicare a Kiba la giusta direzione. E, se Boruto sa cosa è giusto, allora non oserà pasticciare con la felicità del nin-dog.