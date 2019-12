Cheelai di Dragon Ball Super: Broly diventa una stupenda action figure

I fan italiani stanno festeggiando l'arrivo del romanzo di Dragon Ball Super: Broly, nel frattempo una nuova action figure dedicata ad uno dei personaggi del film, uscito nelle sale giapponesi nel corso del 2018, è diventata in poco tempo un must buy per tutti gli appassionati dell'opera ideata da Akira Toriyama.

A mostrare al mondo intero la figurina dedicata a Cheelai ci pensa l'account ufficiale Twitter di V Jump, la rivista su cui viene pubblicato il recente manga dedicato alle storie di Goku e i suoi amici. Le immagini condivise hanno fatto subito il giro del web, a colpire è stata soprattutto la posa dinamica dell'action figure, che riesce a trasmettere il carattere esuberante dell'ex soldato di Freezer.

Non sappiamo ancora i dettagli riguardo le misure, il materiale o il prezzo della figura, ma in molti nei commenti al tweet hanno affermato di essere già estremamente interessati ad acquistarne una, stupiti da questo nuovo personaggio dallo spiccato senso dell'umorismo. Siamo sicuri che Cheelai sarà protagonista, insieme al suo amato Broly, di altre avventure, i due infatti sono andati a vivere insieme sul pianeta Vampa e Goku si è già reso disponibile ad addestrarsi insieme al suo ex avversario.

Se non avete ancora visto l'ultimo lungometraggio animato della serie, sarete entusiasti di sapere che Dragon Ball Super: Broly è disponibile su Sky.