Chel in un cosplay da La Strada per El Dorado col fascino di Daria Flora

Dreamworks ne ha fatti di capolavori, con alcuni che sono rimasti particolarmente apprezzati. Dal finire degli anni '90 in poi, sono passati per il cinema Il Principe d'Egitto, Z la Formica e l'indimenticabile La strada per El Dorado, un film diventato anche videogioco.

Tullio e Miguel scappano dalla Spagna e si ritrovano nel Nuovo Mondo, ricco di misteri, segreti, pericoli ma soprattutto tesori. E proprio uno di questi ultimi cercano, quello nascosto nella mitica El Dorado, la città dell'oro. Con un paio di vicissitudini, raggiungono la loro meta, ma non tutto è rose e fiori. Nella grande città nascosta incontrano un personaggio con cui stringono un patto, la furba ladra Chel.

Il terzo film di Dreamworks presentò questa ragazza dai lunghi capelli neri e molto attraente, cosa che fece girare la testa a molti ragazzi dell'epoca e non solo. La cosplayer Daria Flora ha deciso di proporre la sua versione della ragazza sudamericana, ed ecco così un cosplay di una affascinante Chel da El Dorado. Capelli neri, top rosa e un paio di fasci bianchi e il vestito è pronto, regalando al suo pubblico un travestimento niente male.

Anche la cosplayer Barbara Ramirez ha creato una Chel sudamericana, mentre DreamWorks ha ultimamente portato al cinema I Croods 2.