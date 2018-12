Cheng Xi Huang, animatore di Boruto: Naruto Next Generations, ripropone la Corsa di Naruto

La serie immortale di Naruto è nota per avere elementi piuttosto particolari, tra questi ricordiamo la famosa Corsa dei Ninja. Ancora più buffo è quando sono gli animatori stessi dell'anima a proporre questo meme, divenuto leggendario.

Cheng Xi Huang, meglio conosciuto come Sekibeing (@cekibeing), oltre ad essere il direttore dell’animazione nella serie anime Boruto: Naruto Next Generations, in quanto artista e animatore è stato per lungo tempo un fan della serie di Naruto. Questo amore verso l'opera lo ha portato a pubblicare sulla sua pagina Twitter un post piuttosto particolare e che ha fatto sorridere diversi fan.

L'immagine ripropone infatti due versioni della nota Corsa di Naruto. Da un lato si può riconoscere perfettamente il Team 7 composto da Naruto, Sakura, Sasuke e Kakashi. Dall'altro però è possibile ammirare un'immagine dell'artista stesso che imita la buffa, e oltremodo scomoda, scena di corsa. I fan non hanno perso tempo a ridacchiare e commentare attivamente.

Sicuramente il fatto di aver affiancato uno splendido schizzo della squadra di Naruto, ha fatto sì che i fan, soprattutto quelli nostalgici, ricordassero in maniera positiva la serie scritta e disegnata da Masashi Kishimoto.

Il meraviglioso disegno ritrae il Team 7 probabilmente durante una delle prime missioni da genin. In secondo piano a destra spicca il maestro Kakashi, come a voler completare e chiudere la squadra. Centrale, sullo sfondo, possiamo intravedere una Sakura con i capelli già corti. Sasuke, in testa al gruppo, impugna uno shuriken e infine in primo piano Naruto con addosso il primo completo dall'intenso colore arancio.

Rivedere in azione l'originario Team 7 ha sicuramente suscitato un sentimento di nostalgia nei fan, dopotutto è trascorso un pò di tempo dalle prime missioni svolte da Naruto e dai suoi compagni.

Ricordiamo che la serie di Boruto: Naruto Next Generations è visionabile ogni domenica in streaming su simulcast su Crunchyroll.