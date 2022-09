Chi sono i 5 imperatori di One Piece? La gerarchia aggiornata con gli ultimi capitoli

Il sistema delle taglie ideato da Eiichiro Oda in ONE PIECE è uno strumento tanto affascinante quanto geniale ma che, in ogni caso, non giustifica per forza le abilità di un pirata. Tuttavia, esse sono utili soprattutto per dare un'idea ai lettori della pericolosità di un determinato personaggio.

La Saga di Wano è stato un arco narrativo che ha completamente stravolto gli equilibri dell'immaginario di Oda sensei dopo la caduta di Big Mom e Kaido. Ovviamente, a seguito dello scontro, le taglie dei Mugiwara sono state riviste verso l'alto e, di conseguenza, eletti anche i nuovi Imperatori.

Prima dello scontro finale tra Kaido e Rufy, quest'ultimo era stato già decretato come il quinto imperatore. Tuttavia la sua posizione in qualità di tale è durata meno del previsto dal momento che dopo la battaglia finale contro il capitano dei pirati delle cento bestie le gerarchie sono drasticamente mutate. Al capitolo 1059 di ONE PIECE, dunque, i 4 Imperatori sono:

Monkey D. Rufy : 3 miliardi di Berry;

: 3 miliardi di Berry; Shanks : 4.048.900.000 Berry;

: 4.048.900.000 Berry; Barbanera : 2.247.600.000 Berry;

: 2.247.600.000 Berry; Buggy: 3,189 miliardi di Berry;

Secondo voi, invece, prima della fine del manga questa gerarchia muterà ancora una volta? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.