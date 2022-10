Chi ama Uraraka? Scopriamo chi è la fiamma dell'eroina di My Hero Academia

Uno dei manga più famosi dell'ultimo decennio è My Hero Academia di Kohei Horikoshi. L'opera ha attratto tantissimi fan, cosa che le ha permesso di dare vita a un vastissimo merchandise. Alle fiere, poi, sono popolarissimi i cosplayer che prendono i panni di un personaggio di My Hero Academia, come ha fatto Yukki con il cosplay di Ryukyu.

Oggi andremo a scoprire il più grande segreto di Ochaco Uraraka. La migliore amica del protagonista Midoriya è un abile eroina che con il suo Quirk riesce a rimuovere e restituire la gravità agli oggetti: proprio da questa unicità nasce il suo nome da eroe Uravity. Sul web, numerosi fan della giovane si sono chiesti Chi ama Uraraka?

Questo dettaglio non è mai stato rivelato esplicitamente in My Hero Academia, anche se si può intuire da diversi segnali. Uraraka è infatti palesemente innamorata del suo amico Izuku Midoriya, che da parte sua ricambia sin da quando si sono conosciuti. Ma andiamo a capire da dove si possono intuire facilmente i sentimenti di Uravity.

Prima di tutto, la ragazza apprezza molto Deku, per la sua grinta e per la sua tenacia: oltre ad essere un fedele compagno, egli è anche un modello per Ochaco. Inoltre, si può facilmente vedere come ogni volta che Midoriya parli o si esprima facendo qualcosa di divertente, le reazioni di Uraraka sono spesso davvero esagerate.

Ciliegina sulla torta, Uraraka ha quasi confessato il suo amore per Deku durante gli Esami Finali: Yuuga ha infatti chiesto ad Uravity, in una situazione di difficoltà, se lei avesse una cotta per Midoriya. La ragazza è completamente arrossita, distraendosi e reagendo in modo eccessivo. Uraraka ha, infine, dimostrato in un'occasione gelosia nei confronti di Deku dopo che Mei ha parlato con lui un po' troppo.

Uraraka ha però una volontà di ferro, e perciò ha deciso di rimanere solo amica di Midoriya per concentrarsi sul diventare un'eroina. L'autore di My Hero Academia Kohei Horikoshi ritrae Uraraka e Deku insieme molto spesso, e chissà che in futuro i due non possano avere una relazione ufficiale nell'opera.