Chi è Black? Anticipazioni episodio 60 di Dragon Ball Super dell'11 gennaio su Italia 1

La vera identità di, il villain dell'attuale saga diin onda su Italia 1 dal 2 gennaio scorso, sta per essere svelata per tutti coloro che non seguono gli spoiler provenienti dal Giappone e che vedono l'anime molto più avanti rispetto alla trasmissione di Mediaset.

L'episodio 60 di Dragon Ball Super sarà trasmesso domani, giovedì 11 gennaio, su Italia 1 e porterà il seguente titolo: "La vera identità di Black": è giunto, infatti, il momento di tirare le somme su chi si nasconde dietro le sembianze del Goku malvagio che minaccia l'umanità nel futuro di Trunks e, in generale, in ogni realtà esistente grazie ai suoi poteri divini.

Dopo aver letteralmente polverizzato lo Zamasu del presente grazie al potere di distruzione di Beerus, il Trunks adulto viene rassicurato sul fatto che - poiché la disputa è accaduta tra due esseri divini - il continuum spazio-tempo è stato davvero alterato e sia Black che Zamasu non esistono più in nessuna epoca e in nessun universo.

Tornato nel futuro per verificarlo, Trunks apprenderà con dolore che purtroppo sia Goku Black che Zamasu sono ancora vivi e vegeti: in questo frangente, finalmente, scopriremo la vera identità del Super Saiyan Rosé, che è molto più legata a Zamasu di quanto si possa immaginare...

Appuntamento a domani, giovedì 11 gennaio, su Italia 1, alle ore 14:35!