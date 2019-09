Chi competerà con ONE PIECE per le serie più vendute dell'anno?

ONE PIECE è il re dei manga da anni e lo sarà probabilmente fino alla conclusione, prevista da Eiichiro Oda tra cinque anni, forse. I tankobon, ad ogni uscita, riescono a smuovere milioni di persone che vanno ad acquistare le loro copie in libreria o in digitale. Ma chi è che competerà per le altre posizioni del podio e per la top 5 del 2019?

Indubbiamente, chi comparirà sicuramente nella classifica della Top 10 sono i consolidatissimi L'Attacco dei Giganti, My Hero Academia e Haikyu!!. I tre manga ormai hanno un seguito da diverso tempo, avendo tanti anni di carriera alle spalle e centinaia di migliaia di copie vendute per ogni volume. Considerato che la classifica prende in considerazione le vendite tra la fine dello scorso novembre e il 23 novembre 2019, i tre manga avrebbero rispettivamente 4 milioni, 3 milioni e 2,5 milioni di copie vendute circa. Ciò ovviamente non prende in considerazione i volumi in arrivo nel prossimo periodo che aumenteranno ulteriormente la cifra.

Ma l'attenzione verte molto poi sui manga che hanno ricevuto un anime nel 2019 e che ha aiutato ad aumentare se non addirittura raddoppiare le vendite. Stiamo parlando di The Promised Neverland, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e The Quintessential Quintuplets. Questo trio ha aumentato enormemente il proprio bacino di copie vendute, con i primi due che potrebbero arrivare a sfiorare se non superare i 4 milioni, mentre The Quintessential Quintuplets arriverebbe oltre i due. Inoltre, i due manga di Weekly Shonen Jump vedranno un nuovo volume in arrivo tra qualche giorno che rimpinguerà ancora di più i numeri.

Infine, non sono da dimenticare due manga in corso da parecchio: Kingdom e The Seven Deadly Sins. Il primo è poco seguito in occidente, ma in Giappone è una vera macchina schiacciasassi che compete tranquillamente con i grandi e che arriverà con facilità in top 10. Tuttavia, non è scontata la sua presenza in top 5 considerato l'exploit di Demon Slayer e The Promised Neverland. The Seven Deadly Sins invece è in declino da un po' di tempo e si sta avvicinando al finale tanto da aver consegnato lo scettro di serie più venduta di Weekly Shonen Magazine di quest'anno proprio a The Quintessential Quintuplets. Tuttavia, l'ultima stagione in arrivo e la conclusione potrebbero dare una spinta in più per competere nelle posizioni alte della classifica.

Secondo voi quali saranno i manga a piazzarsi subito dietro ONE PIECE?