Chi ha dato il cappello a Roger? Il possibile passaggio di mano in ONE PIECE

La lore creata da Eiichiro Oda è stratificata e vastissima, per questo ci sono tanti misteri in ONE PIECE che andranno risolti inevitabilmente entro la fine dell'arco finale. Le Armi Ancestrali, i Draghi Celesti, cos'è il tesoro, ma anche quel segreto che sembra attorniare il cappello di paglia del protagonista.

Se inizialmente sembrava essere un semplice accessorio, con la comparsa di Im-sama e la presenza di quell'enorme cappello di paglia sembra che possa esserci qualcosa in più intorno a quell'indumento. Chi ha dato il cappello di paglia a Gol D. Roger in ONE PIECE?

Sappiamo che il Re dei Pirati ha donato il suo cappello a Shanks il Rosso prima di morire, e quest'ultimo lo ha dato all'attuale protagonista Monkey D. Rufy. Invece non si sa praticamente nulla del percorso inverso: le origini di Roger sono ancora abbastanza misteriose e quindi si può soltanto ipotizzare cosa sia successo. Le scene che abbiamo visto nei ricordi di Rayleigh mostrano che, al loro primo incontro, Roger aveva già il cappello.

Pertanto l'ha ricevuto o da bambino da qualche pirata importante oppure lo aveva dalla nascita, ereditato dai suoi genitori. Dopotutto porta la D nel nome e quindi la famiglia Gol potrebbe essere legata a qualche vecchio pirata che discende direttamente da Joy Boy o da famiglie importanti del regno antico.

Considerata la presenza del cappello di paglia gigante nelle segrete di Im-sama, è probabile che quello non sia lo stesso cappello di Joy Boy, ammesso che quest'ultimo ne avesse uno. Insomma, l'origine del cappello di Roger è ancora oscura. Sapete invece come sarebbe il cappello di paglia di Rufy in forma umana?