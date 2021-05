Chi sono i dieci maghi sacri? I personaggi più forti di Fairy Tail

L'avventura su Fairy Tail di Hiro Mashima si è conclusa da anni, mentre altri collaboratori stanno facendo proseguire la storia con il sequel Fairy Tail 100 Years Quest. Ci sono infatti tanti misteri di questo mondo magico ancora da svelare e al centro dello spin-off c'è la misteriosa missione che in un secolo nessuno è riuscito a compiere.

Ma ci sono tante altre cose che Hiro Mashima non ha spiegato durante il corso del manga principale. Uno dei misteri di Fairy Tail sono i dieci maghi sacri, gli stregoni più potenti di Fiore e affiliati con il Consiglio Magico. La forza di questi è nota a tutti ed è talmente grande che un singolo membro è capace di affrontare tanti maghi di medio livello senza troppo sforzo. I quattro più forti sono conosciuti come "I Quattro Dei di Ishgar" e hanno una potenza tale da far tremare la terra. Uno scontro tra questi potrebbe causare addirittura un cataclisma.

Ma chi sono i Dieci Maghi Sacri? Ne conosciamo soltanto alcuni, con Hiro Mashima che ne ha presentati solo otto durante la serie, dei quali alcuni hanno abbandonato il loro incarico o sono stati estromessi per vari motivi.

God Serena è il mago più forte . Primo rango, ha abbandonato il gruppo per unirsi all'impero di Alvarez;

. Primo rango, ha abbandonato il gruppo per unirsi all'impero di Alvarez; Draculos Hyberion , secondo rango, è un mago dall'apparenza e dalla magia vampiresca.

, secondo rango, è un mago dall'apparenza e dalla magia vampiresca. Wolfheim , terzo rango, è un ometto basso e con una barbetta lunga e impaziente. Sa utilizzare una magia che gli permette di trasformarsi in una bestia.

, terzo rango, è un ometto basso e con una barbetta lunga e impaziente. Sa utilizzare una magia che gli permette di trasformarsi in una bestia. Warrod Sequen , quarto rango, è l'ultimo dei Quattro Dei di Ishgar. Dall'aspetto di una pianta, è stato in passato un membro di Fairy Tail.

, quarto rango, è l'ultimo dei Quattro Dei di Ishgar. Dall'aspetto di una pianta, è stato in passato un membro di Fairy Tail. Jura Neekis è indubbiamente uno dei maghi più conosciuti di questo gruppo. Ottiene il quinto rango dopo aver abbandonato la gilda di Lamia Scale e sfrutta una magia di terra.

è indubbiamente uno dei maghi più conosciuti di questo gruppo. Ottiene il quinto rango dopo aver abbandonato la gilda di Lamia Scale e sfrutta una magia di terra. Un altro membro, di cui non si conosce il rango, è Makarov Dreyar , capo della gilda di Fairy Tail a più riprese e capace di utilizzare una magia con cui aumenta le sue dimensioni.

, capo della gilda di Fairy Tail a più riprese e capace di utilizzare una magia con cui aumenta le sue dimensioni. Siegrain, alter ego di Jellal Fernandes , è stato uno dei primi maghi presentati di questo gruppo nella storia.

, è stato uno dei primi maghi presentati di questo gruppo nella storia. Anche Jose Porla, ex capo della gilda Phantom Lord, nemica di Fairy Tail, era un membro dei Dieci Maghi Sacri, ma anche lui fu espulso dal gruppo.

Chissà se ci saranno piani per far apparire i membri rimanenti in Fairy Tail 100 Years Quest. Intanto Hiro Mashima è impegnato sul nuovo progetto EDENS ZERO che ha ricevuto anche un anime.