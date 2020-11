Chi è il disegnatore di Dragon Ball Super? La carriera di Toyotaro

Dopo la conclusione di Dragon Ball su Weekly Shonen Jump nel 1995, era chiaro che Akira Toriyama non avrebbe mai più disegnato storie lunghe. Infatti dalla seconda metà di quel decennio a pochi anni fa, il mangaka che ha dato i natali a Goku si è concentrato solo su volumi unici. Con Dragon Ball Super era quindi necessario un nuovo disegnatore.

E chi è il disegnatore di Dragon Ball Super? Toyotaro, nome d'arte di un mangaka nato nel 1978 nella prefettura di Tochigi. Grandissimo fan di Dragon Ball, è stato personalmente scelto da Akira Toriyama per portare avanti le nuove storie sull'universo delle sette sfere. Rivediamo la sua carriera tutta dedicata a Goku e compagni.

Come praticamente chiunque negli anni '80 e '90, Toyotaro è cresciuto con Dragon Ball ed è un grande appassionato della storia. Esercitandosi nel disegno ha deciso di replicare lo stile grafico di Toriyama e i suoi manga appassionarono i fan. Proprio per questo fu notato da Shueisha e iniziò a dedicarsi a Dragon Ball Heroes: Victory Mission, pubblicato su V-Jump nel 2012. Sulle stesse pagine presentò qualche anno dopo il manga di Dragon Ball Z: La resurrezione di 'F'.

Grazie alle abilità mostrate, tra aderenza con lo stile originale e capacità di portare avanti una pubblicazione, fu scelto dal sensei Toriyama e insieme iniziarono la pubblicazione di Dragon Ball Super su V-Jump nel 2015, in contemporanea all'anime a cui anche partecipò fornendo i character design sempre insieme allo storico sensei Toriyama. In questi cinque anni ha continuato a collaborare con il mangaka e l'editor Uchida della rivista per portare ai lettori nuovi capitoli di Dragon Ball Super.

Con l'inizio della saga di Molo, è diventato inoltre un elemento fondamentale nel mondo di Dragon Ball Super dato che gli eventi narrati in quest'ultima fase non sono mai stati presentati nell'anime. Ora che la saga di Molo è alla fine, bisognerà vedere come Toyotaro e Toriyama decideranno di continuare Dragon Ball Super.