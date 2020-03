Chi potrebbe doppiare Mirko di My Hero Academia? Ci risponde il doppiatore di Hawks

L'epopea di My Hero Academia, manga concretizzatosi grazie al lavoro di ‎Kōhei Horikoshi, è oramai rinomata in ogni angolo del mondo, in particolare anche grazie all'apprezzatissimo adattamento animato dell'opera che nel corso di questi ultimi anni ha saputo avvicinare moltissimi spettatori al franchise.

Proprio la produzione animata ha saputo far parlare assai di sé nel corso di queste ultime settimane grazie a una quarta stagione di grande impatto oramai giunta vicina alla sua conclusione, con i fan che già hanno iniziato a domandarsi cosa vedremo in futuro. In molti, infatti, si stanno già chiedendo quali doppiatori potrebbero andare a impersonare i panni dei personaggi che andremo incontrando in futuro.

In particolare, in molti si sono domandati quale sarebbe la voce più azzeccata per Rumi Usagiyama, conosciuta come Rabbit Hero: Mirko, una domanda a cui tanti fan non riescono a darsi pace. L'eroina è infatti largamente apprezzata dai lettori del manga e tutti sperano che la doppiatrice che verrà designata sarà capace di dare la giusta personalità al personaggio. Ebbene, alle tante domande ha voluto rispondere anche Zeno Robinson, doppiatore che ha prestato la sua voce ad Hawks in My Hero Academia: Heroes Rising. Andando più nel dettaglio, l'uomo ha dichiarato:

"Ci sono così tante attrici di talento che potrebbero sicuramente farlo! Voglio dire, ognuno aveva le proprie preferenze per Hawks e alla fino io sono arrivato dal nulla. Anairis Quinones, Tiana Camacho, THEEDeezumaki e Dani Chambers sarebbero tutte ottime scelte. Qualcuno ha menzionato Cristina Vee, anche lei sarebbe una ottima possibilità."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del ventunesimo episodio di My Hero Academia Stagione 4.