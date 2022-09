Chi sono i doppiatori di Chainsaw Man? Nuove voci si aggiungono al cast

Il momento tanto atteso da milioni di fan sta per arrivare. L'11 ottobre il primo episodio della serie anime di Chainsaw Man debutterà su Crunchyroll. Con la premiere ormai vicinissima è stato svelato il cast di doppiatori originale.

L'anime più atteso dell'anno sta per fare il suo esordio ufficiale. Chainsaw Man conterà un totale di 12 episodi, ognuno dei quali vanterà una diversa sigla di chiusura. Al momento non sappiamo ancora se Chainsaw Man sarà o meno suddiviso in cour, ma c'è anche un'altra domanda che interessa la community. Chi doppierà Denji e tutti gli altri protagonisti della hit di Shueisha firmata da Tatsuki Fujimoto?

Sui social ufficiali è arrivato un recente aggiornamento sul cast vocale. In precedenza era stato rivelato che Denji, Makima, Aki Hayakawa e Power sarebbero stati doppiati rispettivamente da Kikunosuke Toya, Tomori Kusunoki, Shogo Sakata e Fairouz Ai. A questi si aggiungono Shiori Izawa, Mariya Ise, Karin Takahashi, Taku Yashiro e Kenjiro Tsuda, voci di Pochita, Himeno, Kobeni Higashiyama, Hirozaku Arai e Kishibe.

Nella sinossi ufficiale di Chainsaw Man, il cui adattamento è prodotto da Studio MAPPA, gli spettatori fanno la conoscenza di Denji, adolescente che vive con il Diavolo Motosega Pochita e che a causa di un incidente è costretto a rinascere come l'Uomo Motosega.