Chi è Edward Avalaché, uno dei nemici di Black Clover: Sword of the Wizard King

Conrad Leto è il nemico principale di Black Clover: Sword of the Wizard King, il nuovo film d'animazione distribuito su Netflix basato sul mondo di maghi creato da Yuki Tabata. Tuttavia, non è l'unico a dover affrontare i protagonisti, dato che nel corso del film appariranno altri nemici il cui spirito era intrappolato nella Spada Imperiale.

Ecco chi è Edward Avalanché, uno dei nemici di Black Clover: Sword of the Wizard King ed ex Imperatore Magico del regno di Clover, come raccontato nello speciale volume 23.5 della serie supervisionato da Yuki Tabata. Edward era un uomo con un futuro promettente che però non ambiva a fare carriera. Infatti, passava la maggior parte del suo tempo in chiesa, tra un sermone e l'altro. Si imbatté però nella crudele vita che attendeva tutti coloro che non avevano potere magico, e così decise di lasciare la propria casa per diventare un prete e occuparsi dei bambini orfani.

Dieci anni dopo, con la guerra contro il regno di Diamond che si faceva sempre più feroce, l'orfanotrofio gestito da Edward fu distrutto dal regno nemico, con i bambini che persero la vita. Per la prima volta in vita sua, Edward usò la sua magia al massimo della potenza per eliminare i suoi nemici e decise così di unirsi ai cavalieri magici per impedire che accadessero altre tragedie come la sua.

Sempre generoso e attento ai deboli, riuscì ad accattivarsi popolo e colleghi arrivando a diventare Imperatore Magico. Tuttavia, i nobili e i reali si opposero fortemente alla sua nomina e così complottarono per eliminarlo, riuscendoci. Questo lo portò ad abbandonare la propria fede e il suo regno, progettando di ottenere la propria vendetta, eliminando tutti coloro che avevano potere, finché non fu catturato e giustiziato.

Il suo ritorno in Black Clover: Sword of the Wizard King segna una nuova breve parte della sua vita.