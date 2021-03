Chi sono gli Eldiani? Il popolo prescelto de L'Attacco dei Giganti

All'inizio c'era l'umanità dentro le mura, un manipolo di persone intrappolate tra colossi di 50 metri, tutto allo scopo di proteggersi dalla minaccia dei misteriosi giganti. Con l'arrivo di Eren Jaeger e dei suoi amici nella Legione Esplorativa, il mondo de L'Attacco dei Giganti ha iniziato a cambiare allargandosi a dismisura.

Ciò ha portato a galla diversi segreti, come l'origine dell'umanità, o meglio del popolo di Ymir, conosciuti anche come eldiani. Ma chi sono effettivamente questi personaggi de L'Attacco dei Giganti? Alcuni di questi eventi vengono approfonditi nel capitolo 122 del manga di Hajime Isayama, pertanto se non volete spoiler di alcun tipo non proseguite la lettura dal prossimo paragrafo.

La loro origine risale a tempi ormai andati, risalenti a più di 2000 anni fa. Un tempo, gli eldiani erano una tribù barbarica che lottava per conquistare sempre più territorio ed era in faida con i marleyani. L'arrivo di Ymir e del potere dei giganti cambiò radicalmente gli equilibri di forza del mondo, permettendo agli eldiani di prosperare a danno altrui.

Il colpo di stato effettuato però dai marleyani e la riconquista del regno di Eldia ha obbligato Re Fritz a spostarsi sull'isola di Paradis dove ha portato con sé alcune persone del suo popolo. Tutti gli eldiani, discendenti di Ymir e quindi del suo sangue, possono essere controllati dal potere del Gigante Fondatore. Per questo perdono la memoria diventando convinti di essere gli ultimi umani esistenti sulla Terra, questo fino alle scoperte narrate nella terza stagione de L'Attacco dei Giganti.