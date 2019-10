Ecco chi sarà l'eroina della nuova serie animata dei Pokémon!

Ogni serie dei Pokémon che si rispetti, salvo sorprese, è caratterizzato da un'eroina che accompagna le avventure di Ash in giro per il mondo, con un obiettivo e un sogno da realizzare. Ma scopriamo meglio l'identità di questo nuovo personaggio e la doppiatrice che presterà la propria voce all'allenatrice.

Manca solo un mese al debutto della nuova serie dei Pokémon, nata un po' tra le polemiche e le perplessità di chi si aspettava ben altro. In ogni caso, in questa nuova avventura Ash sarà accompagnato da Gou, un allenatore con il sogno di catturare il leggendario Mew. Per quanto riguarda l'eroina appena citata, Koharu, invece, le informazioni note sono ancora ben poche.

Tra le attuali conferme, infatti, sappiamo che l'allenatrice ha 10 anni, ed è la figlia del nuovo Professore della regione di Kanto. Inoltre, è un'amica di infanzia del co-protagonista, Gou, e insieme al suo partner Yamper farà da eroina principale della serie. Tuttavia, non è chiaro quale sia il suo ruolo esatto, né tanto meno se sarà sempre presente nella storia. In ogni caso, la doppiatrice che le presterà la voce è tra le più famose del settore, probabilmente la più amata in Giappone, ovvero Kana Hanazawa, che forse avete già sentito tramite Rize in Tokyo Ghoul. Non ci resta, infine, che rimandarvi al character design del personaggio, che abbiamo allegato per voi in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di Koharu? Che obiettivo avrà nella storia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.