Chi è il più forte di Bleach? L'incarnazione della forza nel manga di Kubo

Bleach è riuscito a conquistare milioni di lettori, diventando di diritto uno dei Big Three di Weekly Shonen Jump nei primi anni del 2000. L'opera di Kubo rimane ancora oggi un grande battle shonen, con combattimenti a dir poco spettacolari, dove spiccano le abilità visivamente straordinaria dei personaggi, ma chi è il più forte di Bleach?

Nel corso dei 686 capitoli del manga, Tite Kubo ha introdotto molti personaggi, dagli Shinigami del Gotei 13, agli Hollow e agli Arrancar, fino ai Quincy, tutte specie contraddistinte da abilità peculiari. Se ad una prima analisi i capitani del Gotei 13 rientrano quasi automaticamente nella classifica dei personaggi più forti dell'intera serie, grazie alla possibilità di attingere al Bankai delle loro Zanpakuto, è nell'ultima saga che Kubo presenta ai lettori una minaccia più grande, rimasta sigillata per quasi mille anni e ora tornata con una potenza inarrivabile.

Yhwach, creatore dei Quincy, e in possesso di un insieme di abilità uniche e straordinarie, dalla possibilità di riassorbire i suoi “figli” diventando più potente, fino alla manipolazione del futuro con The Almighty. Inoltre, Yhwach possiede eccellenti capacità combattive e strategiche, con cui riesce ad uccidere persino Genryusai Shigekuni Yamamoto, anziano capitano della prima divisione del Gotei 13 e comandante generale di tutte le divisioni, anche lui, senza dubbio, uno degli esseri più potenti dell’universo ideato da Kubo.

In conclusione, per rispondere alla domanda iniziale, il personaggio più forte di Bleach è Vostra Maestà Yhwach, creatore dei Quincy e antagonista principale della saga della Guerra Millenaria, ultima della serie, e che vedremo presto in azione nel nuovo anime di studio Pierrot. Per concludere vi lasciamo scoprire il significato dietro il titolo di Bleach, e ricordiamo che il nuovo anime sarà distribuito su Disney+.