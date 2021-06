Chi è il più forte dei Cavalieri dello Zodiaco? La classifica dei Saint

I Cavalieri dello Zodiaco ideati dal sensei Masami Kurumada rientrano tutti in costellazioni diverse che hanno permesso loro di apprendere tecniche sempre diverse ed efficaci a seconda dell'avversario e del contesto. Tuttavia, seppur con qualche accortezza, stabilire un'eventuale classifica sui Saint più forti è ancora possibile.

Dopo aver discusso su quali siano i Cavalieri d'Oro più forti è giunto adesso il momento di tirare le somme per i nostri protagonisti, ovvero coloro che indossano le vestigia di bronzo. Ad ogni modo, per ovvi motivi, il più forte tra i 5 è sicuramente Pegasus, conosciuto altresì come Seiya, un vero e proprio talento che ha dimostrato in più occasioni di apprendere l'arte della battaglia velocemente grazie all'esperienza e così anche il settimo senso.

Per quanto riguarda la seconda posizione, medaglia d'argento per Phoenix. Il Cavaliere della Fenice è infatti uno dei personaggi più forti tra i 5 Saints, nonché quello che più di tutti si avvicina a Pegasus in termini di abilità. Inoltre, è stato proprio lui l'unico a riuscire a mettere sotto scacco qualcuno di tremendamente potente come Virgo. Alla terza posizione spicca Sirio il Dragone, un Cavaliere che è riuscito a superare i propri limiti, anche quello della vista, grazie ad una straordinaria forza interiore e all'affetto di chi lo circonda. Un vero e proprio eroe tra i pochi che ha sempre portato a compimento con una vittoria ogni suo combattimento.

Al quarto posto spicca sicuramente Crystal che tuttavia è solo di uno scalino inferiore a nostro avviso di Sirio. Anche lui, infatti, ha dimostrato di essere un Cavaliere abile e talentuoso, tuttavia con più sconfitte sul proprio curriculum. Chiude la classifica, ma in termini di forza bruta, Andromeda. Quest'ultimo, infatti, potrebbe benissimo scavalcare qualche posizione in quanto le sue abilità e caratteristiche potrebbero facilmente collocarlo ai vertici dei Cavalieri dei Bronzo, tuttavia a causa di un'indole poco bellica e un carattere troppo fragile spesso il suo potenziale viene meno, un grosso limite del personaggio.

