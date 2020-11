Chi è più forte tra Goku e Beerus? Il capitolo 66 di Dragon Ball Super lancia un indizio

L'inizio di Dragon Ball Super, con l'introduzione di Beerus e di una sfera ulteriore dell'elemento divino, ha posto le basi a nuovi livelli di potere mai visti finora. La prima epica battaglia del dio della distruzione contro Goku è finita in una sconfitta ai danni del saiyan, ma chi vincerebbe oggi in un'eventuale rivincita?

Beerus è uno dei personaggi più forti di DB Super e ci sarà un motivo se Toriyama e Toyotaro stanno evitando a più riprese di mettere in campo l'attesa rivincita che decreti una volta per tutte chi, realmente, è davvero più forte. Un indizio in tal senso sembra provenire direttamente dal capitolo 66 del manga, in particolare da un dialogo tra la divinità e il protagonista.

Come potete notare dalle immagini allegate in calce alla notizia, Whis risponde al quesito di Crilin avvertendolo che c'è un modo per sconfiggere Molo, che nel frattempo si è fuso con la Terra, ma che la riuscita o meno dell'eventualità dipende da Goku. Non è chiaro a cosa si riferisca l'Angelo, tuttavia poco dopo Beerus prende la decisione, con le conseguenze del caso, di farla finita in breve tempo in quanto la distruzione della Terra "sarebbe problematica". Quest'ultima affermazione chiarisce di per sé che Beerus non intende distruggere il Pianeta con l'Hakai, bensì di fermare Molo attraverso un sotterfugio. I termini in cui il dio si rivolge svela la sicurezza di qualcuno che può realmente concludere la faccenda velocemente e facilmente senza dover distruggere la Terra.

In realtà, dopo gli ultimi sviluppi, anche Goku potrebbe sconfiggere facilmente lo stregone a patto di distruggere il suo stesso Pianeta. Colpire il cristallo è infatti l'unica alternativa per il protagonista che, di fatto, pone sulla sua testa un handicap che cade a favore di Beerus. Se quest'ultimo è in grado di fermare una minaccia del genere tanto velocemente, non è lecito aspettarsi allora che il dio della distruzione sia in grado di utilizzare tecniche ancora più potenti di quelle viste finora? Come se ciò non bastasse, è doveroso ricordare che la divinità del settimo universo non ha ancora messo in campo il 100% dei suoi poteri che potrebbero essere di gran lunga superiori alle aspettative.

Pertanto, non possiamo che supporre un elemento cruciale ai fini di questa teoria: L'Ultra Istinto Perfetto non è una regola che decreta Goku come vincitore già in partenza, anzi, lo pone un gradino al sotto di un personaggio di cui conosciamo ancora solo poche sfaccettature. Secondo voi, invece, chi è più forte tra i due?