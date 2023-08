Chi è più forte tra Goku e Broly? I due saiyan di Dragon Ball Super a confronto

Conclusa la saga del Torneo del Potere, l'anime di Dragon Ball Super si è fermato, lasciando molto più spazio al manga e poi ad altri progetti che sono stati proposti in ambito cinematografico. E così, alcuni mesi dopo, arrivò nei cinema nipponici l'acclamato Dragon Ball Super: Broly, che portò l'ex saiyan leggendario tra i personaggi canonici.

Ora, la furia di Broly è anche nel manga di Dragon Ball Super. Il saiyan si sta allenando con Goku e Vegeta sul pianeta di Beerus ed è stato quindi visto in azione anche di recente. C'è stato uno scontro durante il quale Broly è stato costretto a concentrarsi per evitare di cedere al suo grande potere interiore, quella rabbia che lo fa scatenare e diventare quasi invincibile.

Ma ora, chi è più forte tra Goku e Broly? Tenendo conto di tutto ciò che sta succedendo in Dragon Ball Super adesso, quindi anche tenendo in considerazione la saga di Molo, quella di Granolah e l'attuale di Super Hero, non sembra esserci molto confronto. Nel film, Broly è riuscito a tenere testa a Gogeta Super Saiyan Blue, una fusione che supera enormemente i poteri di Goku e Vegeta presi singolarmente, anche nei nuovi stadi di Ultra Istinto e Ultra Ego.

Nonostante i poteri divini e angelici, quindi, Broly sembra essere superiore a Goku. Sicuramente il protagonista di Dragon Ball Super non è minimamente in grado di reggere all'impatto nemico nel suo stadio normale o in quello di Super Saiyan God. Solamente un Ultra Istinto davvero perfezionato al massimo può permettergli di reggere la forza di un Broly alla piena potenza, che comunque continua a crescere.