Chi è più forte tra Goku e Freezer? Le novità di Dragon Ball Super dopo l'ultima saga

Goku è il protagonista storico di Dragon Ball, Freezer uno degli antagonisti da lui affrontati. L'alieno è anche, da lungo tempo, uno dei nemici più iconici dell'opera creata da Akira Toriyama. Infatti non si può pensare a tutta la saga senza soffermarsi su quegli episodi di Dragon Ball Z che narrarono il culmine dell'arco di Namek.

Un legame indissolubile che li lega, che si scatenò nell'apice di tutto Dragon Ball, con una trasformazione di Goku in Super Saiyan e il successivo scontro con Freezer alla massima potenza su un pianeta Namek sull'orlo della distruzione. Ma ne è passato ormai tanto di tempo, chi è ora il più forte tra Goku e Freezer?

Il sovrano galattico inizialmente era più forte del saiyan, ma quest'ultimo con la trasformazione lo ha superato. Da quel momento in poi fino agli eventi di Dragon Ball Super, comprendendo anche i film e il Torneo del Potere, Goku si è confermato il più forte. Ma con Freezer che ha usato la stanza dello spirito e del tempo, dando vita alla trasformazione Black Freezer, le cose si sono capovolte.

Adesso Freezer è più forte di Goku, che dovrà nuovamente migliorare e affinare l'Ultra Istinto per tentare di tenere testa all'imperatore galattico. Chissà se nelle prossime saghe di Dragon Ball Super non ci sia un nuovo scontro letale tra i due che chiuderà per sempre la situazione, decretando definitivamente il più forte.