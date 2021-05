Chi è più forte, Goku o Jiren? Analizziamo gli attuali livelli in Dragon Ball Super

La gestione dei livelli in Dragon Ball Super ha in realtà perso di senso da molto tempo, sin dall'introduzione di Beerus e del Super Saiyan God che hanno notevolmente innalzato i potenziali di combattimento. Tuttavia, cercare di capire chi sia realmente più forte tra Goku e Jiren arrivati a questo punto dovrebbe essere possibile.

Jiren è entrato a far parte della storia come il guerriero più forte dell'undicesimo universo, nettamente superiore a Molo e persino al suo dio della distruzione, Belmod. Ai tempi della Saga del Torneo del Potere, nell'adattamento animato Whis spiega a Goku e Vegeta che Belmod non solo è più forte di Beerus ma che il dio della distruzione dell'11° universo non è il combattente più forte della sua area di competenza. Quest'ultimo, infatti, è Jiren che ha dato molto filo da torcere ai nostri eroi nella battaglia finale.

Durante lo scontro tra Goku Ultra Istinto Perfetto e Jiren, i due sembrano battersela praticamente alla pari ma in realtà il membro dei Pride Troopers pare essere una spanna superiore al suo avversario. Dopotutto, Akira Toriyama e Toyotaro hanno costruito il personaggio per essere il più forte della storia, anche se il termine "finora" appare adesso un'aggiunta d'obbligo. Nella saga precedente a quella attuale del manga, inoltre, Goku apprende, sviluppa e allena il suo Ultra Istinto Perfetto e probabilmente allo stato attuale delle cose l'esito di un eventuale rematch non sarebbe poi così scontato.

Ad ogni modo, è presumibile pensare che in 1 contro 1 Jiren riuscirebbe ad avere ancora la meglio, dal momento che la tecnica divina del nostro eroe ha un limite enorme: il tempo a disposizione. Probabilmente Goku, forte anche della razza Saiyan che aumenta il suo potere dopo ogni sconfitta, riuscirà a superarlo nel corso dei vari capitoli, tuttavia allo stato attuale delle cose, a nostro avviso, Jiren riuscirebbe a riprendersi la sua rivincita.

Secondo voi, invece, chi è più forte tra i due? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.