Chi è il più forte di Jujutsu Kaisen? La classifica dei personaggi

Ormai è da tre anni che Jujutsu Kaisen tiene banco su Weekly Shonen Jump. Il lavoro di Gege Akutami è cresciuto, ottenendo apprezzamenti da ogni parte, e con l'anime è definitivamente esploso diventando uno dei manga contemporanei più venduti. Basandosi su opere come Naruto e Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen ha creato un cast di notevole spessore.

I personaggi hanno tutti delle proprie tecniche e un modo di combattere unico e ciò rende gli scontri di Jujutsu Kaisen molto variegati, ma soprattutto equilibrati fino alla fine, salvo degli incontri di poteri particolari che fanno propendere il piatto della bilancia dall'una o dall'altra parte. Ma chi è in assoluto il personaggio più forte di Jujutsu Kaisen?

Le maledizioni che abbiamo conosciuto finora sono sicuramente di ottimo livello e più volte hanno messo in difficoltà anche gruppi di stregoni. Tra questi, Mahito si è sicuramente dimostrato essere micidiale. Ma tra i più forti di quel gruppo non c'è lui, bensì il suo capo Noritoshi Kamo, o meglio Kenjaku. È bastato pochissimo per far capire che l'essere antico ha una potenza esageratamente alta.

Dalla parte degli stregoni c'è invece un unico candidato: Satoru Gojo. Tra poteri che ha sviluppato personalmente, quelli che ha ereditato e tanto altro ancora, Satoru Gojo è uno dei personaggi più forti di Jujutsu Kaisen se non il più forte. Il suo potere è sconfinato ed è stato mostrato più volte, rendendolo capace di affrontare avversari multipli in ogni combattimento.

Un outsider è Ryomen Sukuna, il malefico essere che dimora nel corpo del protagonista Yuji Itadori. La sua forza è straordinaria e durante l'arco di Shibuya l'ha messa in mostra con omicidi e distruzioni di ogni genere. Gojo ritiene di essere più forte di lui, ma solo alla fine di Jujutsu Kaisen ciò potrà essere davvero confermato.

Un'incognita è invece rappresentata da Tengen. Il maestro arcano finora non ha lasciato trapelare quasi nulla sulle sue abilità in battaglia, ma è sicuramente uno stregone molto forte. Se da solo può tenere testa a tutti ancora non si sa, tuttavia già quel poco che sappiamo basta per inserirlo tra i personaggi più forti di Jujutsu Kaisen. Chissà se il Gioco dello Sterminio farà emergere altri candidati forti.