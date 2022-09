Chi è più forte tra Kaido e Barbabianca? Confronto tra i due imperatori di One Piece

Kaido e Barbabianca sono stati due imperatori del mare, entrambi ex membri della ciurma dei Pirati di Rocks in One Piece. Il primo è stato sconfitto da Rufy negli ultimi capitoli del manga di Eiichiro Oda, mentre il secondo è stato ucciso dai pirati di Barbanera durante la guerra di Marineford. Cerchiamo quindi di capire chi è più forte tra Kaido e Barbabianca.

Partiamo da Kaido: egli è il capitano dei Pirati delle Cento Bestie, e in passato fece parte dei Pirati di Rocks. Dopodiché, ha spodestato lo shogun Oden dal comando del Paese di Wano con la forza, in cui ha instaurato una vera e propria dittatura insieme al nuovo, malvagio shogun Orochi. Kaido ha mangiato il frutto del diavolo chiamato Woh Woh modello Drago Azzurro, di tipo Zoo Zoo mitologico, che gli permette di trasformarsi in un drago orientale sputafuoco, con l'abilità di controllare raffiche di vento e creare delle nuvole di fuoco che gli consentono di volare. Egli è una delle poche persone nel mondo di One Piece a essere in grado di utilizzare tutti e tre i tipi di Ambizione: l'Ambizione dell'Armatura, utilizzata per sconfiggere Rufy durante il loro primo scontro, l'Ambizione del Re Conquistatore, utilizzata da lui e pochi altri per potenziare i propri attacchi, e l'Ambizione della Percezione, sviluppata a tal punto che gli consente di prevedere l'immediato futuro. L'arma prediletta di Kaido è la mazza chiodata chiamata Hassaikai, che riesce a utilizzare con grande abilità.

Edward Newgate, conosciuto anche come Barbabianca, compagno di Kaido ai tempi dei Pirati di Rocks e poi capitano dei Pirati di Barbabianca, fu considerato l'uomo più forte del mondo per lungo tempo fino alla sua morte. Barbabianca ha mangiato il frutto del diavolo Gura Gura, considerato il più potente di tipo Paramisha, che gli ha donato la capacità di creare onde d'urto che causano terremoti e maremoti. Stando alle parole dell'ex grande ammiraglio della Marina Sengoku, il frutto Gura Gura avrebbe avuto la capacità di distruggere perfino il mondo intero. Anche Barbabianca è capace di utilizzare tutti e tre i tipi di ambizione allo stesso modo di Kaido. Egli in battaglia brandiva la sua Murakumogiri, una naginata di grado Saijo o Wazamono, che utilizzava assieme al suo frutto del diavolo per massimizzare la forza dei suoi colpi.

Prima della guerra di Marineford, Kaido ha tentato di attaccare Barbabianca per impedire il suo approdo a Marineford, ma venne bloccato da Shanks. Uno scontro tra i due imperatori del mare fu quindi molto vicino, senza però poi effettivamente scoppiare. Motivo per cui possiamo soltanto teorizzare chi dei due sia il più forte. Tenendo conto della loro storia e della loro forza, uno scontro tra Kaido e Barbabianca verrebbe vinto da quest'ultimo, vista anche la maggiore età e l'esperienza del pirata. Forse ad alimentare questo giudizio è anche l'aura leggendaria di Edward Newgate, ma stiamo comunque parlando di due grandissimi imperatori del mare, possessori di una forza incredibile ma davvero molto simile.

