Chi è il Gigante Carro? Storia e poteri della creatura de L'Attacco dei Giganti

Quello dei Nove Giganti di Attack on Titan spesso più sottovalutato è il Gigante Carro. Una creatura quadrupede che è stata al centro dei recenti episodi dell'anime e che si è fatta valere recentemente nel manga. Ma cos'è davvero questa creatura de L'Attacco dei Giganti? Vediamone storia, possessori e le caratteristiche che lo rendono particolare.

Il Gigante Carro (車力の巨人 Shariki no Kyojin) è stato inizialmente chiamato Gigante Quadrupede ed è una creatura piccola rispetto agli altri giganti, ma è alto comunque ben quattro metri al garrese. Sempre vista a quattro zampe, le sue fattezze sono simili a quelle di un animale e spesso ha avuto versioni simili a quelle di un cavallo. È in grado di portare sulle spalle grossi barili ma anche armi come mitragliatrici e interi apparati bellici. Il suo portatore è inoltre dotato di un'ottima resistenza ed è in grado di sfruttare più volte a ripetizione il potere del gigante, a differenza degli altri.

Attualmente, il portatore è Pieck Finger. La ragazza ha ottenuto il suo potere insieme a Reiner, Bertholt, Annie e Marcel ed è quindi destinata a morire entro pochi anni dalla fine de L'Attacco dei Giganti. Nonostante tutto, il Gigante Carro rimane il più debole delle nove creature speciali del manga.