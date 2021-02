Chi è il gigante femmina? La storia e i poteri della creatura de L'Attacco dei Giganti

Le creature mangiauomini de L'Attacco dei Giganti all'inizio si presentavano come senza raziocinio o poteri particolari. Questi cercavano di superare le mura ma finivano per essere colpiti dai cannoni della Guarnigione. Ma a un certo punto, con l'apparizione del Gigante Colossale, si è aperto un universo completamente diverso.

Da lì in poi hanno fatto la loro apparizione alcuni giganti particolari come quello del protagonista Eren Jaeger, che poi in seguito verranno chiamati i Nove Giganti. Tra questi c'è il Gigante Femmina, una creatura che durante un arco narrativo è nemica dei protagonisti de L'Attacco dei Giganti. Vediamo la storia di questa creatura.

A Marley, tra gli aspiranti guerrieri fu scelta Annie Leonhart, una ragazzina addestrata a combattere dal padre fin da piccola. Sarà lei a ottenere questo potere e a essere inviata insieme a Reiner, Bertholt e Marcel sull'isola di Paradis per ottenere informazioni sul Gigante Fondatore e conquistare finalmente il potere più forte. Annie finora è stata l'unica persona conosciuta nella storia de L'Attacco dei Giganti a essere entrata in possesso del Gigante Femmina. Dopo aver usato questo potere per assaltare la Legione Esplorativa, verrà messa all'angolo e sconfitta da Eren col suo Gigante d'Attacco. Prima di essere divorata però, utilizzerà uno dei suoi poteri per cristallizzarsi e salvarsi.

Il Gigante Femmina è una creatura di circa 13 metri, quindi alta quasi quanto i giganti mangiauomini più grossi, e ha un fisico snello con tratti per l'appunto femminili. La sua capacità è quella di assimilare parti degli altri Nove Giganti ottenendone in parte le loro caratteristiche. Per questo durante la storia può utilizzare poteri di indurimento, che aumentano le sue capacità in attacco e difesa; è inoltre in grado di utilizzare un urlo che riesce ad attirare i giganti puri verso di lei.

Annie è stata il grande nemico della prima stagione de L'Attacco dei Giganti e solo recentemente è ricomparsa brevemente nell'anime.