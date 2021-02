Chi è il Gigante Martello? Storia e poteri della creatura de L'Attacco dei Giganti

Ormai è ben noto che nell'Attacco dei Giganti, manga di Hajime Isayama poi diventato anche un anime grazie a WIT Studio prima e Studio MAPPA poi, esistono nove creature speciali, con poteri unici e che possono cambiare istantaneamente le sorti delle battaglie. I Nove Giganti di Attack on Titan li abbiamo ormai visti in ogni forma.

Durante la prima fase della storia abbiamo visto in un modo o nell'altro tutti i giganti speciali, ad eccezione di uno. Questo è stato mostrato recentemente nell'anime de L'Attacco dei Giganti ed è stato l'ultimo in ordine cronologico ad apparire. Chi è il Gigante Martello e quali sono i suoi poteri? Scopriamo la storia di questo gigante speciale.

Come gli altri dei Nove Giganti, anche il Martello è discendente di Ymir e il suo potere viene passato di persona in persona ogni 13 anni circa. Si presenta, nelle versioni che abbiamo visto finora in L'Attacco dei Giganti, come un gigante di statura elevata con corpo rosso ricoperto da una pelle bianca. Ci sono soltanto due persone che hanno posseduto questo potere nel corso della storia: Lara Tybur ed Eren Jaeger.

Il potere del Gigante Martello consiste nella capacità di creare oggetti, in particolare armi, col potere dell'indurimento. La sua arma principale è proprio il martello da cui trae il nome, ma il costo in resistenza e stamina è elevato. La capacità di combattimento del Gigante Martello è infatti tra le minori tra i Nove Giganti a causa della quantità di energia richiesta per creare questi oggetti. Inoltre, a differenza degli altri giganti, il suo possessore può evocare il Gigante Martello staccandosi dal corpo principale e creandosi una crisalide robusta collegata a un cavo col quale controlla la creatura.

Nell'episodio 4x07 de L'Attacco dei Giganti abbiamo visto cosa può fare questo gigante.