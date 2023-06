Chi è che guarda più anime? Una ricerca guarda alle ultime generazioni

Gli anime sono sempre più popolari e non in Giappone, ma in occidente e nel resto del mondo. Dal 2020 in poi c'è stata una vera e propria esplosione nel consumo di questi prodotti, sia nel loro formato animato che in quello fumettistico, con i manga che vengono venduti a profusione con edizioni speciali e formati inediti.

In un nuovo studio creato da YourDictionary, sfruttando WordFinder, 1000 intervistati hanno condiviso la loro passione per anime e il medium in generale, facendo capire quali sono le fasce d'età, i generi e le preferenze per il doppiaggio o i sottotitoli relativi al suolo americano. Nella generazione Z, il 69% degli intervistati guarda anime, contro il 57% dei millennials, il 40% dei Gen X e il 23% dei baby boomers.

C'è poi un elenco degli anime preferiti da guardare con sottotitoli. A vincere, con il 34% dei voti, ci sono L'Attacco dei Giganti e Dragon Ball Z, ovvero due cardini del settore degli anime, uno degli anni andati e uno più recente. Seguono subito dopo Naruto, Death Note e Demon Slayer con percentuali sopra il 30%. Tra il 29% e il 27% invece ha indicato Dragon Ball, My Hero Academia, One-Punch Man e Cowboy Bebop. In classifica figura anche il film La Città Incantata di Studio Ghibli, al 30%.

L'ultima domanda invece riguarda il motivo per cui vengono preferiti gli anime sottotitolati a quelli doppiati. La motivazione principale, con il 58%, è che si perdono tanti giochi di parole nelle traduzioni e localizzazioni. Come motivi vengono indicati anche il mancato sincrono tra labbra e parlato, più enfasi nell'originale, l'aiuto per imparare la lingua e i modi di fare del personaggio.

Le nuove generazioni quindi sono sempre più a contatto con gli anime e chissà se non trasmetteranno questa passione anche in futuro, facendola aumentare ancora di più. Chissà se le percentuali scenderanno in futuro dato che, secondo un'altra ricerca, gli anime sarebbero noiosi dopo i 30 anni.