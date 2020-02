Chi potrebbe interpretare gli ammiragli in ONE PIECE live action? I fan propongono i nomi

Con un annuncio nei giorni scorsi, Eiichiro Oda e Netflix hanno rinnovato il loro impegno sul live action di ONE PIECE. Il mangaka ha pubblicato un messaggio che comunica ai fan alcune situazioni sui lavori, in particolare ciò che concerne gli interpreti. Infatti, alcuni attori per il live action di ONE PIECE sono già stati selezionati.

In attesa di un elenco del cast ufficiale, i fan di ONE PIECE non si sono lasciati sfuggire l'occasione per pensare a chi potrebbe figurare perfettamente in un dato ruolo. Sul subReddit di ONE PIECE nei giorni scorsi un appassionato ha proposto i suoi tre nomi per gli attori che dovranno interpretare i tre ammiragli.

Kizaru, Akainu e Aokiji possono prendere vita grazie a Adam Sandler, Josh Brolin e Will Smith secondo l'utente in questione. Mentre Josh Brolin tornerebbe nel ruolo di antagonista dopo Thanos, per Adam Sandler si tratterebbe di un ruolo particolare rispetto al suo curriculum da attore comico. Will Smith invece permetterebbe di replicare la carnagione scura e la capigliatura riccia di Kuzan.

Sicuramente nel tempo ci sarà un gran numero di proposte riguardanti gli attori del live action di ONE PIECE. Considerato che è certo che la prima stagione dello show Netflix si dedicherà solo all'East Blue, per gli ammiragli potrebbe volerci del tempo prima di apparire. Cosa ne pensate dei nomi proposti dal fan?