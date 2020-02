Chi potrebbe interpretare All Might in un Live Action di My Hero Academia?

My Hero Academia è la serie più seguita del 2020, stando a quanto affermato da Wikipedia, e presto il tanto atteso film, Heroes Rising, debutterà nelle sale cinematografiche italiane nella giornata del 19 marzo.

In un recente red carpet, avvenuto in occasione della prima della pellicola negli Stati Uniti, una delle personalità più importanti del settore, il doppiatore Chris Sabat, che nella trasposizione anime dell'opera di Horikoshi è la voce dell'incredibile All Might, ha pensato ad una stravagante combinazione di attori alquanto famosi e diversi per il suo personaggio in un possibile live action della serie.

"Mi piacerebbe molto vedere una combinazione tra George Clooney e The Rock. Ad esempio, The Rock doppiato da George Clooney. Una strana combinazione tra i due." Queste sono le parole dette da Chris Sabat, come potete vedere nel post in calce alla notizia, condiviso da @nerdist su Twitter.

Naturalmente il doppiatore di All Might ha pensato a due opposti. L'Hero numero 1 è il Simbolo della Pace, appare spesso con un fisico mastodontico, anche se i fan sono a conoscenza delle sue vere condizioni fisiche. Durante il processo di cambiamento fisico, anche la voce ed il portamento di All Might subiscono variazioni, e questo rientrerebbe perfettamente in linea con quanto immaginato da Sabat.

Voi cosa ne pensate? Sarebbe una buona idea vedere The Rock e George Clooney nei panni di All Might in un possibile live action? Ricordiamo inoltre che la quarta stagione di My Hero Academia è all'episodio 19.