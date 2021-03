Chi è Izuku Midoriya: tutto sul protagonista di My Hero Academia

Kohei Horikoshi nel 2014 è tornato su Weekly Shonen Jump con My Hero Academia. Prendendo il posto di Naruto, il manga si affermò subito come un successo straordinario, che portò poi alla produzione di una serie TV animata, lungometraggi, videogiochi, spettacoli teatrali e quant'altro. E al centro di tutto c'è Izuku Midoriya.

Vediamo chi è Izuku Midoriya, conosciuto anche come Deku, il protagonista di My Hero Academia. Nato il 15 luglio di un anno non ben specificato, e alto 166 centimetri, è colui che fa partire la narrazione della storia e che in futuro diventerà l'eroe più famoso di tutti i tempi. Figlio di Inko e Isashi, entrambi con un quirk, Izuku si ritrova invece senza un quirk, uno dei pochissimi ragazzi della sua epoca.

Ispirato da All Might, tuttavia, coltiverà il sogno di diventare un eroe nonostante questa sua enorme mancanza. All'inizio della serie lo vediamo a 14 anni, ancora alle scuole medie, mentre dal capitolo 3 al capitolo 121 ne ha 15; dal 122 in poi entra invece nel sedicesimo anno di età. Il suo gruppo sanguigno è 0 e ha frequentato la scuola media Aldera, dove più volte è entrato in contrasto con Katsuki Bakugo, l'esplosivo compagno di classe che gli ha creato non pochi problemi e gli ha affibbiato il nomignolo "Deku".

Adesso, Midoriya è in possesso del One for All con tutte le caratteristiche aggiuntive che questo comporta, ed è uno degli eroi più di spicco del primo anno della Yuei. I fan dell'anime potranno rivederlo in azione in My Hero Academia 5, presto di ritorno in Giappone.