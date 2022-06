Chi è Kouji Mori, il nuovo supervisore di Berserk che porterà avanti la serie

Purtroppo la scomparsa di Kentaro Miura ha portato anche all'interruzione di Berserk. Il manga ha visto il suo ultimo capitolo pubblicato a settembre, dopo di quello il nulla. A gran sorpresa, la casa editrice Hakusensha ha poi annunciato che Berserk ritornerà a essere pubblicato sulla rivista Young Animal.

A occuparsi dei disegni ci sarà Studio GAGA, ovvero il gruppo di assistenti che Kentaro Miura aveva assunto e formato negli ultimi anni, proprio per renderli autonomi e indipendenti così da creare più manga. Invece la supervisione è stata affidata a Kouji Mori. Ma chi è Kouji Mori, il nuovo supervisore di Berserk?

Nato il 28 novembre 1966, Kouji Mori è un mangaka. L'adolescenza l'ha passata proprio al fianco di Kentaro Miura, di cui è il più grande amico. Inizialmente Mori aveva preso una cattiva strada ma grazie a Miura e alla sua famiglia riuscì a riprendersi e a controllare meglio la sua vita, intraprendendo la carriera di mangaka. Anche lui cominciò a pubblicare presso la casa editrice Hakusensha iniziando con Holyland nel 2000, seguito poi da Suicide Island (2008-2016), Destroy and Revolution (2010-2016), Taiga of Genesis (2017, in corso) e Muhoutou (2019, in corso). Da alcune delle sue storie sono stati tratti anche dei live action.

Lo scorso anno, Kouji Mori fu enormemente scosso per la perdita di Kentaro Miura. Col suo migliore amico parlava spesso sia di manga che di Berserk, oltre ad altre cose in generale. Proprio per questo, ha realizzato il manga memoriale di Kentaro Miura dove ha raccontato alcuni aneddoti e di come, in futuro, realizzerà il manga M K, una biografia su Kentaro Miura e Kouji Mori, con la loro amicizia come protagonista.