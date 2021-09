Chi è il mangaka con più follower su Twitter? La top 5

Un tempo i mangaka si tenevano lontani dai social, rimanendo confinati nel loro universo redazionale. Ma pian piano molti sono usciti dal guscio, specie coloro che hanno iniziato la propria carriera grazie a Twitter e compagnia. Così autori famosi come Hiro Mashima, Kohei Horikoshi, Sui Ishida e altri hanno iniziato a postare regolarmente.

Ormai quasi tutti i mangaka, almeno quelli più giovani, hanno un profilo personale su Twitter completamente slegato da quello istituzionale del proprio manga, gestito invece dalla redazione della casa editrice. Ma quali sono i cinque mangaka con più follower su Twitter? Scopriamo la classifica.

Kohei Horikoshi di My Hero Academia con 1.893.460 follower Hiro Mashima di Rave, Fairy Tail ed Edens Zero con 1.766.336 follower Sui Ishida di Tokyo Ghoul e Choujin X con 1.352.317 follower Yuuki Kikuchi di Questo Coccodrillo Morirà in 100 giorni con 1.097.412 follower Himura Kiseki di Getsuyoubi no Tawawa con 1.044.641 follower

Si nota subito in questa lista che ci sono due tipologie in particolare di autori: la prima, composta dal podio, con autori molto affermati e che sono particolarmente attivi sui social, condividendo bozze, disegni a profusione e anche spizzichi di vita personale; la seconda, composta dai mangaka in quarta e quinta posizione, di autori che hanno iniziato a postare dei disegni su Twitter e poi dei manga, diventando affermati grazie a questo social.

Tra i più popolari, pur non raggiungendo il milione di follower, troviamo anche Yusuke Murata di One-Punch Man e Eyeshield 21 e il leggendario Kazuo Koike. Intanto il primo in classifica Horikoshi ha condiviso un disegno per festeggiare l'uscita di My Hero Academia volume 31 in Giappone.