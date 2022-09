Chi è Merlin di The Seven Deadly Sins? Le origini della maga più forte della Britannia

The Seven Deadly Sins è un manga action fantasy che si è concluso nel 2020. Sin dai primi capitoli, pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Magazine nel 2012, l'opera ha riscosso un grande successo, che ha permesso all'autore Nakaba Suzuki di scrivere poi il sequel Four Knights of Apocalypse, il cui anime è già stato annunciato ufficialmente.

Proprio in previsione dell'anime della nuova serie, avevamo scritto un breve riepilogo di The Seven Deadly Sins e delle sue stagioni. Oggi parliamo invece di uno dei personaggi più discussi della serie, su cui spesso i fan si pongono interrogativi: Chi è Merlin di The Seven Deadly Sins?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire dal principio:è nata a Belialuin, capitale dei maghi, neutrale nel conflitto tra il clan delle dee e il clan dei demoni. È stata portata sulla via della magia da suo padre e dal mago Gowther. Merlin è inoltre dotata di una magia potentissima e unica.Un giorno, stufa degli studi imposti da suo padre, Merlin fugge da Belialuin, facendo poi la conoscenza di, un membro del clan dei demoni. Dopo una delusione amorosa ricevuta da quest'ultimo, Merlin fa ritorno a, dove continua ad allenare la sua magia. Dopo l'arrivo della notizia riguardante la nascita di un miracoloso bambino dotato di magia infinita alle orecchie del clan dei demoni e di quello delle dee, le due fazioni cominciano una disputa per poter schierare Merlin dall propria parte nella guerra, capendo che è lei in possesso di tale potere.La ragazza riesce a ingannare entrambe le fazioni, ottenendo favori da ambo le parti e macchiandosi così del peccato di gola. Merlin riesce a scappare da Belialuin, maledetta sia dal clan dei demoni che da quello delle dee, e anni dopo, assieme a Meliodas, diventerà parte deiIn questa sorta di racconto, abbiamo raccolto in ordine temporale le prime vicende che coinvolgono la maga Merlin, che sarà poi centrale in The Seven Deadly Sins