Chi è Miss Buckingham Stussy, quel personaggio di ONE PIECE che non vi aspettavate

ONE PIECE propone sempre collegamenti tra eventi e personaggi che talvolta sono anche difficili da ricordare, a causa della dilatazione temporale della pubblicazione. Non è un caso se ci sono riferimenti a cose accadute 100, 200 o anche 500 capitoli prima, che coincidono a quattro o anche dieci anni di pubblicazione di differenza, quindi tanti.

Per questo ogni tanto vengono persi alcuni collegamenti, che però i fan più attenti riescono a realizzare. Un esempio è un avvenimento accaduto in ONE PIECE 1072, col finale che ha lasciato tutti scioccati per svariati motivi. Stussy ha rivelato di essere il clone di un personaggio che è già ben noto ai lettori del manga, ma che finora non si pensava che fosse di grande spessore: la donna del CP0 è il clone di Miss Buckingham Stussy.

Ma chi è di preciso? Miss Buckingham Stussy è un ex membro della ciurma di Rocks D. Xebec e ha quindi viaggiato sulla stessa nave di Barbabianca, Kaido e Big Mom. Ora ha 76 anni ed è una donna bassa, con appena 68 centimetri di altezza, un viso pieno di rughe, i capelli biondi portati a caschetto e degli occhiali da sole. Da giovane, era una donna di bella apparenza, proprio come il clone, e sembra essere il membro di una razza vampirica non ben precisata per ora. Dopo lo scioglimento della ciurma di Rocks ha continuato a vagare per i mari in compagnia del figlio Edward Weevil, che lei sostiene essere il figlio di Barbabianca e si fa conoscere con il nome di Miss Buckin.

Se nel presente da anziana non ha ancora mostrato un grande potere, anche se non è stata vista in tante occasioni, il suo clone Stussy potrà precisare quali sono le sue capacità. E voi immaginavate che la madre di Edward Weevil fosse un personaggio così importante?