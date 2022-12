Chi è Molo? Alla scoperta del Divoratore di Pianeti di Dragon Ball Super

In attesa di scoprire cosa riserberà per i lettori il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super, in arrivo il 20 dicembre 2022 su MangaPlus, analizziamo uno degli antagonisti più riusciti del nuovo corso dell’opera. Apparso per la prima volta nel capitolo 43 del manga come il prigioniero della pattuglia galattica andiamo a scoprire chi è Molo.

Circa 10 milioni di anni prima della narrazione presente, un potente stregone tentò di distruggere qualsiasi forma di vita del Settimo Universo. Quella creatura era Molo, presentato con l’aspetto di un ariete antropomorfo, e che, dopo un combattimento contro il Kaioshin del Sud e il Grande Kaioshin, venne sconfitto, sigillato magicamente grazie ad una delle loro tecniche e imprigionato nel Carcere Galattico. Nel presente, Molo riesce a liberarsi dal sigillo e a fuggire dalla prigione, dando inizio all’arco narrativo del prigioniero della pattuglia galattica, con la sua ricerca delle sfere del drago presenti su Neo Namek.

Giunto a destinazione, Molo mostra i suoi reali poteri, assorbendo l’energia di Goku e Vegeta e ringiovanendo a vista d’occhio. Nei vari scontri che caratterizzano questa saga del manga, Molo assume diverse forme, dovute alla sua capacità di assorbire il ki dei pianeti e delle creature che li abitano, e addirittura di fondere il proprio organismo con un pianeta.

Per la distruzione e la morte seminata, sia per pura malvagità sia per sfamarsi e ringiovanire, Molo ha ottenuto il titolo di Divoratore di Pianeti, e per questo può essere anche considerato uno degli esseri più potenti mai affrontati dai protagonisti nella storia quasi quarantennale di Dragon Ball.

In sostanza, quindi, Molo è uno stregone nato più di dieci milioni di anni fa, dall’aspetto di un ariete antropomorfo, chiamato anche il Divoratore di Pianeti per la sua peculiare abilità di assorbire il ki dei pianeti e degli esseri viventi, e che all’inizio dell’omonima saga del manga di Dragon Ball Super riceve anche l’appellativo di prigioniero della pattuglia galattica, come a sottolineare la sua estrema pericolosità.

In conclusione, vi lasciamo al nostro speciale dedicato a come Molo sia la sintesi di tutti i villain di Dragon Ball Z, e agli spoiler sul capitolo 88 di Dragon Ball Super, in arrivo martedì 20 dicembre 2022 su MangaPlus.