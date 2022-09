Chi è Molo? Uno sguardo al prossimo villain di Dragon Ball Super 2

Il futuro dell'anime di Dragon Ball Super si concentrerà senza alcun dubbio sull'adattamento di alcuni archi narrativi attualmente già conclusi nel manga, su tutti quello del 'Prigioniero della Pattuglia Galattica' e la 'Saga del Sopravvissuto Granolah'.

Attualmente è presto per dire se TOEI Animation deciderà o meno di recuperare in chiave televisiva Dragon Ball Super: Broly, l'arco narrativo sequel del Torneo del Potere, tuttavia è molto probabile che accada se la produzione e Akira Toriyama intendano riportare in auge il Super Saiyan Leggendario nel prossimo futuro dopo il retcon narrativo.

Ad ogni modo, stando alle ultime indiscrezioni, DB Super 2 debutterà nel 2023 dopo la trasmissione di un web anime di cui ancora si sa poco o nulla. In ogni caso, qualora il sequel tornasse per recuperare direttamente gli eventi del manga, finalmente potremmo fare la conoscenza di Molo, il villain della Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Si tratta di uno dei personaggi più spietati dell'opera dai tempi di Freezer, uno stregone potente quanto pericoloso che 10 milioni di anni fa, prima degli eventi del manga, tentò addirittura di assoggettare il settimo universo.

E voi, invece, che aspettative avete nei confronti di uno dei villain più pericolosi e senza scrupoli dai tempi di Freezer? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.