Chi è Monaka? I segreti sul guerriero scelto da Beerus in Dragon Ball Super

Dragon Ball Super è stata sin dall’inizio una serie ricca di novità, dall’esistenza del multiverso, all’introduzione di nuove razze. In un mondo così vasto è quindi possibile trovare creature dalla potenza straordinaria, come Monaka, il guerriero scelto da Beerus per il Torneo tra Universo 6 e Universo 7, ma chi è veramente Monaka?

Apparso per la prima volta nel capitolo 7 di Dragon Ball Super, Monaka appare come un piccolo alieno, senza una particolare o evidente prestanza fisica, ma con un grande interesse per la meditazione. Nonostante ciò, viene presentato da Beerus come un grandissimo combattente, capace di raggiungere e superare la potenza di Goku Super Saiyan Blue.

Per la sua straordinaria potenza viene considerato un eroe del pianeta Wagashi. Solitamente si comporta in maniera gentile, ma se si infuria può mettere in difficoltà persino Beerus, stando a quanto rivelato da Whis a Goku e Vegeta. Ovviamente, si tratta di un insieme di menzogne architettate dal dio della distruzione per spronare i protagonisti a dare il meglio di sé durante il torneo contro il Settimo Universo.

Fino all’ultimo, infatti, Beerus si ostinerà a lasciare Monaka come asso nella manica del Sesto Universo, e quando Goku esce volontariamente dal ring durante la battaglia contro il potente Hit, il Dio della Distruzione viene colto da un’enorme preoccupazione. Il Saiyan ha deciso di agire così proprio per vedere in azione Monaka, scelta che sarebbe costata cara all’Universo 6 se Hit non avesse capito la situazione.

Salendo sul ring tremolante e con le lacrime agli occhi, il piccolo alieno scaglia un pugno contro Hit, che dopo avergli rivolto uno sguardo severo, si lascia cadere al di fuori dell’arena, decretando così la vittoria del Sesto Universo e rendendosi anch’egli complice dello strampalato piano elaborato da Beerus. Per riassumere, Monaka è un semplice alieno senza capacità combattive ma presentato come un guerriero straordinario da Beerus, solo per spronare Goku e Vegeta a superarlo.