Chi morirà in ONE PIECE nel 2023? Ecco cosa pensano i lettori del manga

È iniziato il 2023 anche per ONE PIECE. Il 6 gennaio, l'Epifania, il manga tornerà ufficialmente per l'uscita del capitolo 1071 che continuerà la narrazione di diversi avvenimenti, in particolare quelli di Egghead. L'isola di Vegapunk è diventata infatti l'epicentro di una lotta senza quartiere, con Rufy da una parte e Governo dall'altra.

Rufy si sta scontrando con Rob Lucci ma la situazione in tutto il mondo si sta muovendo in modo inverosimile. Barbanera ha teso una trappola a Law, Kid è in viaggio, ma neanche la marina militare è ferma sugli allori. Insomma, c'è una guerra in corso in ONE PIECE e il 2023 potrebbe vedere qualche defezione importante. Dato che sono rimasti i pirati più forti in circolazione, che si dovranno affrontare tra di loro evitando quanto più possibile battaglie con Governo Mondiale e marina, è obbligatorio prevedere una morte.

Chi morirà in ONE PIECE nel 2023? Questa è la domanda che fondamentalmente ha fatto Artur, uno degli utenti Twitter più famosi per quanto riguarda il manga di Eiichiro Oda. Le risposte sono state tante, ma si concentrano su alcuni personaggi in particolare: Trafalgar Law, Boa Hancock, Eustass Kid, Sabo, Buggy, Monkey D. Garp, Shanks il Rosso, Crocodile e Koby. Tutti nomi papabili, ma ce ne sono più di altri: se i fan hanno dato varie motivazioni, vediamo le nostre e quali sono i personaggi più in pericolo.

Indubbiamente Trafalgar Law è davvero in una situazione al limite, dato che sta affrontando Barbanera e la sua ciurma. Tuttavia, a causa degli spoiler di ONE PIECE 1071, non è possibile neanche escludere un gramo futuro per Monkey D. Garp. Questi sono probabilmente i due personaggi che più rischiano di morire in ONE PIECE al momento. Difficilmente Koby, Buggy e Hancock al momento potranno essere sconfitti e uccisi, nonostante la situazione, diversa per ognuno di loro.

E voi invece a chi pensate?