Chi è Mu di Aries, il Cavaliere d'Oro della prima casa de I Cavalieri dello Zodiaco

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco parte con la presentazione dei cavalieri di bronzo, i più deboli della scala. Eppure Pegasus e gli altri protagonisti sono riusciti ad arrivare ad affrontare avversari molto più forti. Si ricorderanno tutti infatti dell'epica saga delle dodici case, con la comparsa dei Cavalieri d'Oro.

Il primo è Mu della casa dell'Ariete: è il cavaliere d'oro della prima casa che gli eroi incontrano. Per fortuna, l'uomo si comporta da alleato dei protagonisti de I Cavalieri dello Zodiaco. Ma chi è Mu di Aries?

Questo personaggio è stato conosciuto prima del tempo ed è conosciuto anche come Mu di Jamir, il fabbro delle vestigia. Infatti è in grado di riparare i danni alle armature, comparendo per la prima volta nel volume 3 del manga. Si presenta come un uomo dall'aspetto un po' femminile, con lunghi capelli lilla che arrivano fino alla bassa schiena. Sulla fronte ha anche due pallini rossi, uno sopra ogni occhio. Nasce in Tibet e ha venti anni durante la saga di Saint Seiya.

Compare in diversi manga, a partire dal principale passando anche per gli spin-off e sequel Episode:G e Legend of Sanctuary. Nel corso della serie, parteciperà a poche battaglie e nell'ultima verrà gettato negli inferi da Radamante. Non morirà lì, però, sacrificandosi più avanti per permettere ai cavalieri di bronzo di raggiungere l'Elisio.

Eccolo al femminile nella vita vera in questo cosplay di Aries realizzato da Momo.