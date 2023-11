Chi muore nel finale di Attack on Titan? Tutti gli addii nell'anime

Ci sono voluti ben dieci anni, ma con la trasmissione di Attack on Titan The Final Chapters 2 giunge al termine l'adattamento animato dell'opera iconica scritta e illustrata da Hajime Isayama. Il finale della serie sorprende i fan ribaltando le aspettative. Nessuna strage nell'ultima puntata. I morti si contano sulle dita di una mano sola!

Quest'oggi è il grande giorno del debutto di Attack on Titan The Final Chapters 2, la controversa ultima parte dell'anime che va a chiudere la storia cominciata nel 2013 da WIT Studio. In questo epico finale targato Studio MAPPA giunge a conclusione il viaggio di Eren Jaeger e del suo piano di sterminio dell'umanità.

A diversi mesi dalla trasmissione di Attack on Titan The Final Chapters 1, che aveva scioccato i fan con una morte dolorosa da accettare, il Rumbling di Eren prosegue. La marcia colossale guidata dal Gigante Fondatore minacciava di distruggere l'uomo, ma l'intervento dell'Armata Ricognitiva ha potuto fermato questo folle piano. Ma quante vite è costata quest'ultima battaglia? Le morti nel finale di Attack on Titan non sono numerose, almeno parlando di protagonisti principali.

Inevitabilmente, il Rumbling ha provocato la morte di numerosi innocenti. Diverse decine di civili sono rimasti coinvolti e uccisi nella marcia dei giganti, che ha travolto senza pietà qualsiasi cosa nel cammino.

Tuttavia, se si parla di protagonisti della storia, il finale di Attack on Titan non ci regala tutte le morti che ci saremmo potuti aspettare. Sono infatti solamente due i personaggi principali a morire. A salutare gli spettatori in Attack on Titan The Final Chapters 2 sono Zeke ed Eren Jaeger, rispettivamente uccisi per mano di Levi e Mikasa.