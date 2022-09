Chi ha trovato il One Piece? Tutti coloro che finora hanno messo piede a Laugh Tale

C'è un obiettivo che hanno tutti i pirati che prendono il mare dopo aver assistito - o aver saputo delle ultime parole - alla morte di Gol D. Roger. Il suo tesoro, che alla fin fine non è suo, ma che ha stimolato l'esplorazione lanciando la grande era della pirateria di ONE PIECE. L'obiettivo è uno solo: raggiungere Laugh Tale.

È lì che si trova questo tesoro che ancora non si sa bene cosa sia, che potrebbe essere tanto un forziere pieno d'oro quanto una città antica, un monumento o ricordi di un passato ormai perduto, o tutte queste cose insieme. Sono in pochi a saperlo. E a proposito, quante persone hanno trovato il One Piece?

Dal recente flashback di ONE PIECE dedicato a Gol D. Roger e Oden Kozuki, si può ricavare la risposta. Sappiamo che Gol D. Roger è stato l'ultimo a mettere piede a Laugh Tale insieme alla sua ciurma, e che prima di lui l'isola era stata disabitata completamente per 700 anni. In precedenza, è stato il misterioso Joy Boy ad andare lì e a creare il One Piece, il tesoro misterioso. Pertanto, soltanto una persona ha trovato il One Piece in tutta la storia del manga, ovvero il Re dei Pirati, dato che Joy Boy ne è stato semplicemente il creatore.

Ora non resta che vedere Rufy raggiungere Laugh Tale insieme alla sua ciurma, così da capire anche in cosa consiste il tesoro leggendario.