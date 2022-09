Chi ha trovato il ONE PIECE? Il segreto sul mitico tesoro dell'opera di Eiichiro Oda

Dall'esecuzione pubblica di Gol D. Roger, la ricerca del ONE PIECE è l'obiettivo ultimo di ogni pirata. Anche Rufy e la sua ciurma sono alla ricerca del mitico tesoro che dà nome all'opera di Eiichiro Oda. Ma qualcuno ne è mai entrato in possesso?

Per diventare il nuovo re dei pirati e mantenere fede alla promessa fatta a Shanks il Rosso in gioventù, Rufy si è messo alla ricerca del ONE PIECE, il tesoro leggendario che gli permetterà di realizzare il suo sogno. Ma che cosa è il ONE PIECE, e qualcuno lo ha mai trovato?

Prima di essere giustiziato, Gol D. Roger svelò al mondo l'esistenza del ONE PIECE, dando vita a una vera e propria caccia al tesoro. Diverse teorie sostenevano che il tesoro non esistesse e che fosse tutta una messa in scena del defunto re dei pirati. Tuttavia, come affermato da Oda-sensei stesso, ONE PIECE esiste.

Roger era il più famigerato pirata dei suoi tempi, ma quando scoprì di avere una malattia terminale decise di solcare i mari per un'ultima volta avventurandosi nella Grand Line, il mare più feroce di tutta la geografia dell'opera. Determinato a scoprire i segreti del mondo, in questo ultimo viaggio approdò in un'isola che rinominò Laugh Tale. Qui, scoprì la storia di Joy Boy, probabilmente collegata a ONE PIECE.

L'esatta natura del tesoro è al momento sconosciuta, ma chi lo troverà avrà accesso a una ricchezza infinita e diventerà il nuovo re dei pirati, il successore di Gol D. Roger. Ottenere il ONE PIECE potrebbe anche essere la chiave per scoprire i segreti sul mondo dello shonen. Potrebbe però anche trattarsi di una grande menzogna. Come già appurato, ONE PIECE esiste, ma sappiamo anche che quando Roger scoprì la storia di Joy Boy cominciò a ridere a crepapelle. E se in realtà fosse tutta una burla per far nascere una nuova era dei pirati? Dunque, dovremmo anche considerare l'ipotesi che il ONE PIECE sia essenzialmente la ricerca di una storia divertente sulle origini dello stesso tesoro o addirittura del mondo.