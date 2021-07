Chi è il padre di Lupin III? Le origini del personaggio di Monkey Punch

Abbiamo visto in azione per ben 50 anni il ladro Lupin III con anime, manga, speciali e film. Il noto ladro gentiluomo, trasformista e imprevedibile si è mostrato in tante location diverse e alle prese con tanti colpi diversi. Poco alla volta, abbiamo conosciuto anche la sua storia e le sue origini, anche se senza mai entrare nello specifico.

Sappiamo che la sua figura è legata a quella di Arsenio Lupin, suo nonno e ladro che ha lanciato la discendenza. Ma cosa ne è del padre di Lupin? Andiamo alla scoperta di Lupin II, uno dei personaggi del manga di Monkey Punch.

Nel corso della storia, Lupin II è comparso pochissimo. Figlio del leggendario Arsenio Lupin, seguì la stessa carriera del padre diventando un ladro. A livello grafico, è molto simile sia al padre che al figlio, anche se nelle prime scene in cui è stato mostrato nel manga era diverso dalle successive. Inizialmente sembrava un Lupin con barba lunga e con un ciuffo di capelli che cade sul lato sinistro della fronte, indossando una divisa molto simile con giacca anche se indossata in modo un po' più sciatto. Più avanti invece si presenta come un signore più distinto con capelli bianchi e un completo di ottima fattura, mentre nell'anime appare molto simile al padre Arsenio Lupin con mantello, barbetta e baffi.

Di lui si sa che, dopo aver ereditato le volontà del padre, evase dal carcere insieme ad altri compagni di cella, per poi confrontarsi col figlio Lupin III. Questo perché l'uomo credeva che il suo vero figlio fosse morto e che quindi l'altro ladro fosse solo un impostore. Durante l'incontro, tuttavia, Lupin III scoprì che era tutta una messinscena per metterlo alla prova per capire se fosse in grado di continuare la stirpe o se fosse ancora troppo giovane.

Nel tempo è stato affiancato da George Takigawa e Ken Makita, stringendo amicizia anche col dottor Nomil. Seduttore provetto, non si sa chi sia la moglie di Lupin II né dove l'abbia conosciuta. Il personaggio è stato reputato morto più volte sia nel manga che nell'anime, con le ultime apparizioni che risalgono al capitolo 94 del manga e all'episodio 135 di Lupin the 3rd Parte 2.

