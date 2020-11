Chi è il padre di Midoriya Izuku? Ecco cosa sappiamo sul papà di Deku di My Hero Academia

L'attuale saga di My Hero Academia ha dimostrato tutta la capacità di Kohei Horikoshi nel saper orchestrare con cura di particolari ed epicità i personaggi del franchise. La storia, infatti, ha riservato finora emozionanti colpi di scena e sembra che il sensei ne abbia ancora diversi da raccontare. Uno, in particolare, riguarda il padre di Deku.

Abbiamo poche informazioni sui genitori dei protagonisti, salvo qualche eccezione sporadica e poco dettagliata come l'ultima novità sul padre di Hawks. Eppure, questa curiosità emersa dal capitolo 291 di My Hero Academia ha sottolineato, ancora una volta, la capacità del sensei nell'inserire i pezzi mancanti del puzzle al momento giusto. Ad ogni modo, del padre di Deku sappiamo davvero poco e il che è strano per uno dei genitori del protagonista della storia.

Attualmente conosciamo il suo nome, Hisashi Midoriya, e sappiamo che ad un certo punto della sua vita sposò Inko Midoriya, la mamma di Izuku. Siamo al corrente inoltre di due piccoli ma importanti dettagli: con il primo di essi sappiamo che sta lavorando al di fuori dal Giappone, un incarico che appare così importante da impedirgli di tornare a casa persino per gli interventi del figlio o per indagare in merito all'improvvisa apparizione del quirk in Deku. Il secondo elemento, invece, riguarda il suo quirk "Respiro Infuocato", un'abilità che gli permette per l'appunto di sputare fuoco come un drago.

Il suo nome è un gioco di parole che letteralmente significa "molto tempo fa", un chiaro riferimento alla sua assenza da casa. Resta importante, infine, aggiungere una delle poche parole espresse da Kohei Horikoshi a riguardo, ovvero che ha intenzione di far comparire Hisashi Midoriya ad un certo punto della storia. Che il sensei abbia in mente di inserie la comparsa del papà di Deku in un momento speciale? Ma soprattutto, quale lavoro potrà mai tenerlo così lontano da casa? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.